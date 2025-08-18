商人涉迷暈3女子　自稱易服癖曾為女方換衫滿足慾望　裁罪名成立

直銷公司Nu Skin的時任男職員，涉藉機叫女同事到其家留宿，或與女同事出差時，以蔘湯或水等把女方迷暈，並脫下她們的衣服。有女同事揭發後，獲公司安排與被告會面時，指被告曾跪地痛哭認：「我同佢換衫咋⋯⋯瞓喺佢側邊，同佢傾偈。」但否認曾作性侵行為。男職員否認指控，更稱因遭女上司打至眼鏡飛脫，他覺得無人信他，才「假招供」自認是「易服癖」，及作出相關的事。案件早前經審後，被告今(18日)在區域法院被裁定罪名成立。法官練錦鴻斥被告所為令事主對人失去信心，先索取背景、精神及心理報告，下令被告還押至9月23日判刑。



練官裁決時指，被告與受害人任職的公司，其上下線感情近乎宗教信往，被告遭上線對質下招供，符合法律的不自願性，故不接納他向上線招認證供。惟曾出庭作證的4名受害作供都十分可信，裁定被告罪名成立。



被告否認3項施用藥物罪

被告潘迪偉（43歲，報稱商人），曾在直銷公司Nu Skin工作。他否認3項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品。控罪指他於2013年至2014年間，在廣播道柏苑某單位等地方，非法及惡意向3名女子施用催眠藥，意圖使她們受損害、精神受創或惱怒，3名女事主分別姓歐、何及周。

被告潘迪偉否認迷暈3女子。(陳曉欣攝)

被告潘廸偉在區域法院受審。(黃浩謙攝)

官指公司上下線感情近乎宗教信徒

練官裁決時指，被告的公司上下線之間關係親暱，感情「近乎宗教信徒」，企業文化是以營業額為尊。其中嘉民（譯音）是公司最資深的上線，更被尊稱為「大老師」，其地位近乎精神領袖，有權力決定成員的去留。

找資料作假招認令人難以信服

被告聲稱遭上線對質時招認，練官指被告面對的指控非常嚴重，但他不爭辯之餘更是逆來順受，更稱他特意上網找資料支持其招認，令人難以信納，扭曲邏輯。惟練官認為嘉民是權力人士，不排除被告獲告知從實招徠，可能可以繼續留在團隊，不符合法律上的自願招認，遂不考慮其招認證據。

4名受害人均誠實可信

練官指本案唯一可接納的證據，是4名受害人的供詞，她們證供清晰，所描述的被告作案手法相同。受害人與被告皆隸屬同一直銷團隊，相識多時。她們與被告獨處時，喝下被告提供的飲料之後不省人事，對之前發生的事沒了記憶。她們沒有作偽證的動機，與被告亦無私人恩怨，所遭遇的事絕非巧合，唯一推論是，被告在她們的飲料加料，令她們飲後感到不適，裁定被告罪成。

被告女兒患嚴重抽動症難根治

辯方求情指，被告的妻子和6歲女兒住在澳門，其女兒早前診斷有嚴重抽動症，難以根治，望法庭開恩判非即時監禁。惟練官指，被告違反信任，案情嚴重，行為令事主對人失去信心，先為被告索取一系列報告，並需收押候判。

女事主均曾飲被告提供的蔘茶或飲品

控方在審訊時曾傳召多名疑曾遭被告迷暈的女事主出庭，她們均曾在同一直銷公司工作，並曾到被告於廣播道的住所，或與被告到外地公幹時，飲過被告提供給她們的蔘茶等飲品後失去意識或記憶。

歐事主喝蔘茶醒來後一絲不掛

歐姓女事主供稱，她在2013年左右一個晚上，因工作至夜深，被告邀她到其家借宿，她獲安排在被告家中的客房獨自休息。惟她當晚喝過被告給她的參湯後，洗澡時突失去意識暈倒，醒來已是第二天，驚覺自己一絲不掛睡在被睡房的床上，她以為只是健康問題而沒追究。被告則指歐過勞而暈低，才撬開洗手間的門救她。

何事主在被告家喝水後不省人事

另一姓何事主則稱，她獲邀到被告夫婦家留宿，喝過被告給她的水後不省人事，醒來已經天光。被告指她太累，所以睡着。

周事主翻查酒店CCTV發現被告多次入房

周姓事主稱，她在2015年兩度與被告單獨到深圳公幹，喝了被告自備的養生湯後，昏迷兼失憶，她第二次醒來時發現自己全身赤裸，覺得有古怪而提早退房回港。周事後返回涉事酒店，並索取閉路電視片段，赫見被告攬住一個大包裹用門卡擅進其房，先後三度進出她的房間。

被告曾跪地向周道歉

公司後來安排周與被告在公司會面，被告曾跪地痛哭向她道歉，解釋他在網上購買了安眠藥，承認為周換了3套衣服，曾攬住沉睡中的周談天拍照，他自言無法自控，亦無心傷害周。

男聲在錄音稱同佢換衫及傾偈咋

庭上曾播放一段2015年的錄音，期間有人追落藥的事，一把男聲泣稱：「我唔想傷害你哋⋯⋯」又稱在網上見到「F2」安眠藥，並說：「我冇諗過帶任何動機迷佢……」男聲又稱，他將水放在廚房，掉轉給了她都不知，直至他半夜發現沒有藥效，才懷疑是否別人吃了他的藥。男聲又說：「我控制唔到我自己。」又稱他想滿足其換衫的慾望，又說：「我同佢換衫咋⋯⋯瞓喺佢側邊，同佢傾偈。」但否認曾性侵對方。

幾名事主至2019年交談下，發現別人疑也有相同經驗，終決定報案。

被告指上司質問似審犯

被告出庭自辯稱，他被上司質問時表現兇惡，像「審犯」般對他，並說：「唔出聲即係默認。」更打至他眼鏡飛脫。被告認為上司已認定他有落藥，他為了保住飯碗，故作出「假招認」，認曾有給蔘藥給周喝，訛稱有「易服癖」及趁周暈倒後為她換了3套衣服，並編造出有食安眠藥習慣，但稱這些均非事實。

案件編號：DCCC 89/2024