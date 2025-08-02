基孔肯雅熱．直播｜男童已退燒、關節痛消退　患者大多自行痊癒

【基孔肯雅熱/首宗輸入個案／香港／男童】本港初步發現首宗輸入基孔肯雅熱個案，涉及一名12歲男童，上月曾在佛山逗留兩周。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日（2日）下午6時將會見傳媒，講述本港今年首宗由外地輸入的基孔肯雅熱個案。食物環境衞生署防治蟲鼠主任主管霍明茵和醫院管理局傳染病中心醫務總監陳文俊醫生亦會出席，《香港01》將會現場直播。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日（2日）下午六時將會見傳媒，講述本港今年首宗由外地輸入的基孔肯雅熱個案。(資料圖片／林遠航攝）

【18:23】陳文俊醫生表示，全港7個聯網醫院都會預留病房予基孔肯雅熱患者，他們會留院6日，因要留在一個無蚊環境，其後才可出院。

【18:18】歐家榮續指，與佛山有緊密聯繫的個案，累積數字約7,000宗，個案都比較集中在佛山市順德，周邊有零星個案，但從數據上顯示出未有大型傳播。他提醒市民毋須過份擔心，但要做足防蚊措施。當局將引入基孔肯雅熱試劑，數量足夠應付本港需要，暫時未見到有需要全民檢測。

【18:16】歐家榮表示，目前有兩種疫苗，包括滅活疫苗，但其中一種疫苗只是剛剛研發，仍需待世衞的數據及報告，目前兩種疫苗未在港註冊，會密切留意世衞的報告。

【18:14】醫院管理局傳染病中心醫務總監陳文俊醫生表示，病人今早退燒，關節痛亦已消退，但仍有皮疹。他指大部份患基孔肯亞熱的患者都可自行痊癒，但有些病癥可能會維持較長時期，如關節痛。

【18:10】歐家榮指出，病人7月30日經福田口岸返港，回港後一直在家，翌日到觀塘向私家醫生求診，其後已被轉到聯合醫院。他強調不會人傳人，但病毒會在蚊身上潛伏約9日，才再會傳播，當局已加強滅蚊。

歐家榮呼籲醫生如發現病人有相關病癥，一定要問病人外遊史，如發現有懷疑個案，應轉介至公立醫院。

【18:06】食環署已進行調查及進行防蚊工作，在病人住所，醫院及到過的地方半徑250米範圍內加強滅蚊，並會定時巡查。署方希望市民加強滅蚊，好好管理自己處所，定期清理積水等。食環署已加強一系列滅蚊工作，如在各區召開小組工作會議等。

【18:00】衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮醫生今日（2日）表示，涉事男童在7月30日返港，翌日出現病癥，並向一名私家醫生求診。由於病人有在佛山外遊紀錄，因此私家醫生向衞生署上報。

男童目前情況穩定，整個潛伏期都在佛山，同行母親沒有病癥，另一名同住家人沒有一同前往佛山，亦沒有出現病癥。由於本港已進入暑期，加上天氣炎熱，不排除在本港局部傳播，風險水平屬中等。