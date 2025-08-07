基孔肯雅熱｜曾祈殷：高發病地返港14日內須用防蚊用品及自我監察

本港昨日（6日）新增3宗基孔肯雅熱輸入個案，患者分別到訪佛山及孟加拉。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今（7日）在港台節目《千禧年代》中表示，香港會否出現本地個案要視乎防蚊、控蚊工作是否足夠和及時，以及是否有走漏隱形個案等因素。他指部份感染者在潛伏期內的2至12日無病徵可言，另有15%至35%患者在發病首7日的病徵或輕微至未能察覺，他呼籲曾到過高發病地區後返港人士，要做自我醫學監察，避免導致病毒傳播。



在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

曾祈殷說，現時基孔肯雅熱風險以輸入為主，但要觀察相關患者居住的地方有否出現個案，不論個案屬本地或輸入。他說，香港有白紋伊蚊存在，而過去兩周本港不斷有暴雨出現，容易有積水及蚊患，令基孔肯雅熱的風險上升。他預料，本港的輸入個案數字會繼續穩定上升，而且中港兩地交流頻繁，廣東省的個案始終較多。他又說，防蚊、控蚊工作是否足夠和及時，以及有否走漏隱形個案等因素，均會影響接下來會否出現本地個案。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷（資料圖片/梁鵬威攝）

曾祈殷表示，防控工作不可單靠政府前線工作人員，市民本身亦要負起責任，如非必要應避免往返高發病地區，須做好滅蚊工作等。他建議，若市民到過高發病地區，返港後要進行自我醫學監察，返港後14日要使用防蚊物品，避免自己被蚊叮；同時亦要留意自身病徵。

他續指，部份人潛伏期內的2至12日或會無病徵可言，另有15%至35%的人在發病首7日的病徵，可能輕微至未能察覺，故他們遊走在社區，並到過社區中白紋伊蚊較活躍的地區，或會導致病毒傳播。

基孔肯雅熱會出現的病徵包括關節痛，曾祈殷指，該種疼痛感「真係幾痛」，且持續的時間以月計、甚至年計。他稱，有文獻曾指出，約有三成至六成人士感染基孔肯雅熱後出現慢性關節炎的後遺症，若情況長期持續，或要接受物理治療。