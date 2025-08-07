的士通訊群組管理員 泄捲車租糾紛的士司機資料 涉違起底罪被捕
撰文：董素琛

私隱專員公署今（7日）在新界區拘捕一名57歲中國籍男子，涉嫌在未經資料當事人的同意下披露他的個人資料。公署表示，案件涉及一個即時通訊軟件上供的士行業從業員使用的通訊群組，事主在5月中旬就其所租用的的士有否欠租與另一人發生糾紛，至該月下旬被人在群組披露個人資料，包括手提電話號碼、曾租用的的士車輛登記號碼等。被捕人士現時獲准保釋。
私隱專員公署表示，案件涉及一個即時通訊軟件上供的士行業從業員使用的通訊群組。被捕人士是該群組的管理員，而事主是一名的士司機。事主於 2025年4月加入該群組時，曾發送自己的的士司機證照片予該群組的管理員。
2025年5月中旬，事主就其所租用的的士有否欠租與另一人發生糾紛。該月下旬，有人在該群組發布了包含事主個人資料的訊息，對事主作出負面評論，包括指稱事主欠交車租及其他款項，並鼓勵該群組的成員向其他人轉發上述訊息。
被披露手提電話號碼等資料 被捕人士獲准保釋
事主被披露的個人資料包括其中文姓名、手提電話號碼、曾租用的的士車輛登記號碼，以及一張屬於事主的的士司機證照片，從中可以看到事主的中文姓名、英文姓名、照片及的士司機證編號等。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。
私隱專員公署提醒市民，不要因為金錢糾紛而將他人「起底」。公署表示，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款港幣 100 萬元及監禁五年。
