今日新聞8分鐘｜7旬婦化白骨 鄰居聞死訊慨嘆｜澳門4死車禍疑醉駕

有片｜馬鞍山迎海單位露台起火 燒衣物火光熊熊 濃煙席捲半空

今日（7日）早上10時21分，馬鞍山烏溪沙迎海三期星灣御22座中層一個單位發生火警。現場可見，濃煙席捲半空，單位露台上的衣服被燒著，火光熊熊。消防員出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，於上午11時10分救熄。據報，暫時未有受傷報告，救護車在場戒備。

荃灣如心酒店車禍｜菲籍男遭的士撞斃 領事館職員陪同家屬認屍

荃灣本周二（5日）發生奪命車禍，35歲菲律賓籍男遊客離開如心酒店時，慘遭一輛失事的士撞斃，80歲司機涉嫌危險駕導致他人死亡被捕。死者來港旅遊遭逢橫禍，客死異鄉，其家人匆匆由菲律賓來港處理後事，今日（7日）早上在菲律賓駐港總領事館職員陪同下，到葵涌殮房辦理認屍手續，神情哀傷。

七旬婦化白骨｜昔常為死者按腰聽訴苦 鄰居今知死訊：你安息走啦

葵涌今日（6日）再揭發有獨居長者去世化白骨悲劇。早上10時許，一名房屋署職員到葵盛東邨盛逸樓，欲收回一個單位，豈料登門只見一具化骨的屍骸攤在床上。警方經調查後，證實死者為涉事單位的77歲姓袁女住戶。

《香港01》今午走訪盛逸樓，鄰居張婆婆表示，袁婦的丈夫及兩名兒子已移民外國，過往袁婦不時向她訴苦，腰痛時亦會找她幫忙按摩。但近一年多對方「無端端唔見咗人，人影都唔見」，今早聽到「乒鈴嘭唥」搬抬聲始發覺有異，至記者登門採訪，張婆婆才得知袁婦已離世，慨嘆：「百無禁忌，你安息走啦，開開心心。」

澳門4死車禍｜7人曾入酒吧 傷者驗血有飲酒 警待司機驗屍查醉駕

澳門友誼大馬路、近格蘭披治賽車大樓水塘看台周一（4日）發生奪命車禍，一輛涉超載私家車失控掃欄，車上7人重創，其中4人送院不治，包括年僅20歲的澳門足球代表隊成員吳禮廷；據悉，3名傷者仍然情況危殆。

澳門傳媒今日（7日）引述治安警最新調查進展，指涉事司機當日凌晨2時，進入新口岸區一間酒吧；清晨6時步出酒吧，再駕車接載6名乘客。「天眼」顯示7人均有進入酒吧，並購買酒精飲料，傷者血液中亦驗出酒精含量；現時需安排為司機驗屍，才能確定是否涉及醉駕。

疑無人駕駛失靈 重慶「蘿蔔快跑」連人帶車墮坑 民眾放木梯救人

百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」，8月6日在重慶發生罕見意外，該車在運營期間連人帶車墮入3米深坑，幸乘客並無大礙。有知情者稱，「女乘客懵了，想不明白自動駕駛怎麽會掉坑裏」。

八旬婦接「女兒」來電索保釋金失$4萬 18歲女騙徒一周後元朗落網

土瓜灣上周三（7月30日）發生一宗電騙案，一名82歲老婦接到騙徒來電，對方冒充其女兒，聲因犯事需要15萬元保釋金，並派一名自稱是「律師個女」的同黨登門收走4萬元現金。整個過程被屋內「天眼」拍下，約短短4分鐘，該名女騙徒就完成取款及數錢的動作，臨走時更向婆婆說：「你放心啦！我哋會幫佢搞掂。」輕拍其肩膀安慰。事主兒子得悉事件後報警，並在網上公開騙徒照片，警惕市民切勿誤墮陷阱。

警方今日（8月6日）表示，九龍城警區刑事情報組人員經調查後，今日在元朗區拘捕一名18歲女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，她現正被扣留調查。行動中，人員在被捕人身上檢獲一部手提電話，並於拘捕地點檢獲案時部分的衣著。

大國藥妝香港開幕｜剛遊日回港兩兄弟過海捧場：之前去日本未買夠

日本平價連鎖藥妝店「大國藥妝」攻港，位於尖沙咀的首間海外分店今早（7日）10時剪綵開業，有不少人專程來「掃貨」，人流絡繹不絕。有居住港島東區的兩兄弟特意來「捧場」，他們稱最近從日本旅遊回港，但因當時「未買夠」，冀在港再體驗日本氣氛，雖然兩兄弟都認為香港店比日本定價貴，但可接受。

另有市民對於大國藥妝在港開店感到高興，他常購該店自家出品的保健品，以前需到日本或在網上購買，購買成本較昂貴，現時可以直接在港購物，他即場花費近千元買了4樽保健品。

新疆5死24傷吊橋事故事發後影片曝光 倖存遊客傾斜橋面緩慢爬行

新疆伊犁州有景區吊橋的橋索斷裂致橋面傾斜，大量遊客掉落橋下，造成5人遇難、24人受傷，其中有2人傷勢較重。掉落橋下的遊客有人被河水沖走，也有人掉落石頭上。

事發後的影片在網上流傳，可見橋上有遊客坐在傾斜的橋面上小心翼翼移動，也有不少遊客扶著繩索緩步前行，橋下則有不少人受傷倒地等待救援。