風烏天文台｜AI預測暴雨初建功　測颱風勝傳統模式　未來續須驗證

本周初本港迎來破紀錄暴雨，天文台更在一天內兩度發出黑色暴雨警告信號。天文台署理高級科學主任何宇恒今早（8日）在電台節目中表示，在上周六前已利用人工智能AI「風烏」預測到大雨，並向市民預警。不過，他指由於有關技術仍較新，未來仍須繼續進行驗證，例如AI在預測熱帶氣旋路徑會較傳統模式優勝，不過在強度預測方面則較弱。



「風烏」等AI預測到上周六至本周二會有大雨，圖為8月5日黑色暴雨警告生效期間，尖沙咀雨中的維港景色。（資料圖片/鄭子峰攝）

天文台2023年中已逐漸引進人工智能AI模式

何宇恒在港台節目《千禧年代》上指，天文台在2023年中已逐漸引進人工智能AI模式，當時有關技術仍然頗新，只能提供比較有限的氣像預告，如溫度及濕度等，但在下半年已可直接進行降雨預測，並在初步階段應用，目前天文台會繼續驗證AI表現。

「風烏」上周六前已捕捉到有道東西走向雨帶會影響廣東沿岸

他又指，「風烏」等AI預測到上周六至本周二會有大雨，上周六前已開始捕捉到有一道東西走向的雨帶會影響廣東沿岸，只是對降雨具體空間範圍未必準確，但能為天文台比較早預測大雨提供一個基礎，在一定程度上有助預測天氣。

「風烏」等AI預測到上周六至本周二會有大雨，圖為8月5日黑色暴雨警告生效期間，尖沙咀不少遊客照冒雨來玩樂。（資料圖片/鄭子峰攝）

天文台在進行天氣預報前不會全依賴AI數據

何宇恒續說，天文台在進行天氣預報前，不會全依賴AI數據，會視乎大範圍天氣形勢變化，結合一系列電腦模式作綜合預算。例如今次破紀錄暴雨，天文台留意到有活躍西南季候風，帶來充沛水份，非常有利大雨發展，加上「高空擾動」等因素，有利形成雲同雨。他表示AI現時表現較傳統天氣預測模式更好，AI亦可比較早作提示。

天文台現時使用的AI包括歐洲中期預報中心（ECMWF）人工智能預報系統（AIFS）、內地「風烏」大模型、「伏羲」大模型及華為雲「盤古」大模型，何宇恒指4個AI的發展都是利用過去一段長時間數據訓練，已可掌握氣像演變規律，他們使用的訓練資料相若，均使用過去40年全球的天氣情況。不過4個AI各自演算法及處理數據的方法都有些微不同，需要天文台驗證結果。

8月5日黑色暴雨警告生效期間，中環上午傾盤大雨。有地下水道疑倒灌滿瀉，水從渠蓋噴出。（資料圖片/梁鵬威攝）

他表示，AI在進行中期天氣預測時，對未來10日的預測表現較好，傳統模式在預測熱帶氣旋路徑時，在未來第5日會出現500至800公里誤差，而AI的誤差則只在300至500公里之間，有明顯優勝之處。不過在熱帶氣旋強度預告方面，AI則偏弱。