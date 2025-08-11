指揮官稱被示威者咬傷指索償　稱手指仍覺痹痛　被質疑身體退化

港大畢業生杜啟華涉於2019年沙田新城市廣場的衝突期間，襲擊時任沙田區指揮官梁子健導致其手指骨折，其後梁就其傷勢及造成的損失向杜索償。案件今（11日）於區域法院開審，梁作供指，其手指至今仍有痹痛，被觸及的地方則會有刺痛的感覺，手指屈曲功能仍未完全恢復，辯方引述醫療報告指，梁受傷的右手，其握力大於其左手，梁的其他的身體部份亦有痛楚，認為梁的痛楚是由身體退化所造成。案件押後至明天下午作結案陳詞。



原告為時任警隊沙田區指揮官梁子健，被告為杜啟華。

沙田區指揮官梁子健稱，2019年被咬傷的右手手指，至今仍覺痛，因而向示戈威者索償。(陳蓉攝)

被告杜啟華質疑原告梁子健的傷早已康復，他仍覺痹痛只是身體退化。(陳蓉攝)

神經線受損難以完全康復

梁出庭作供指，其右手受傷的手指至今仍有痹痛，被觸及的地方則會有刺痛的感覺，而手指屈曲的功能仍未完全恢復。據醫生的說法，神經線受損是難以完全康復，只能透過磨擦使神經線適應。梁稱，就其傷勢而言，造成心理上的傷害較多。

梁稱有服骨膠原產品

梁另指出，因當時有服用骨膠原的產品，惟當時沒有計劃就此索償，故沒有索取單據，所以會就的士費及相關款項索取3000元的專項損失。

手指碰到東西會刺痛

杜要求梁詳述最後傷勢，梁稱，其手指有時會出現痹痛及刺痛的感覺，其手指尖在碰到物品時，會如被「針拮」般刺痛。杜質疑，梁是向政府的醫療系統求診，為何沒有相關的記錄，梁回應指，他在覆診時有告知醫生相關的傷勢。

被告杜啟華在2019年7月14日在沙田新城市廣場被捕的情形。（盧翊銘攝）

2019年7月14日：新城市廣場晚上爆發警民衝突，有警員被示威者咬斷手指，亦有示威者被捕時受傷，現場多處遺下血跡。（資料圖片／李澤彤攝）

2020年7月後沒再覆診

梁另指出，他就其手指的傷勢於2019年8月至2020年7月間向醫生求診，其後沒有再覆診，在2022年再度就此求診，但沒有醫療報告，只有應診紙。梁官質疑，原告方為何沒有就此索取相關報告。杜向梁指出，梁口中所說的麻痛及痹痛根本不存在，因為並沒有相關的醫療報告可以證明，梁不同意。

杜質疑刺痛非必然與之前的傷有關

杜續指出，梁自2020年起沒有覆診，及後到2022年才再次求診，梁解釋指，因為一開始相信傷勢已康復，惟其後痛楚又再出現。杜質疑，梁的傷勢相隔一段時間才再出現，是否必然與之前的傷勢有關，梁稱：「我右手之後無再受過傷。」

杜認為梁的傷已完全康復

杜續引述醫療報告指出，梁的右手握力甚至大於其左手，反映梁的傷勢應已完全康復，梁稱不同意，其後再指出，杜應以其受傷前後的報告作比較，才能得出上述結論。

杜否認身體退化

杜又向梁指出，認為其痛楚其實是由身體退化所造成，梁不同意並說：「我身體其他部份並無呢種痛楚」

杜稱有揮雨傘但無擊中梁

杜其後出庭作供，原告盤問指，杜在刑事審訊中並不爭議曾襲擊梁，惟現在又改稱與梁沒有身體接觸，根據當日的判決書中提及，他因為揮動雨傘而令梁的手部受傷。杜稱，他有揮動雨傘，但沒有擊中梁的無名指。

案件編號：DCPI1968/2022