網傳多間中學與內地合辦課程　鄧飛：合作無不妥惟料有人造假招生

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」開辦DSE課程，被教育局暫停營辦。近日亦網傳慕光英文書院及明愛聖若瑟中學分別與內地機構合作，合辦DSE課程，更有「招生廣告」標榜提供「學籍保障」、「快速落實本地生身份」。兩間學校已澄清沒有與內地機構合辦有關課程，指招生訊息虛假，促請公眾切勿誤信。



教聯會立法會議員鄧飛今（11日）指，本地學校與內地機構合辦課程的做法不等同有問題，不過學校不可預先保留學位給某一班特定同學，所有學生插班均需經考試，否則有違招生公平原則。他又指未見有本地學校公布與內地機構合作的消息，不排除有內地機構造假，建議教育局推出明確指引，讓家長辨別收生資訊真偽。



教育界立法會議員鄧飛（資料圖片 / 陳葦慈攝）

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」開辦DSE課程，學費高達19萬元，被教育局暫停營辦。（黃寶瑩攝）

教育局近期收緊大學生資助門檻杜絕「考試移民」，持受養人簽證入境、未滿18歲學生， 須居港滿兩年才符「本地生」定義申請資助學額。隨後內地小紅書等社交平台湧現宣傳帖文，指有內地機與本地學校合辦DSE課程，亦有宣傳指人才子女可先在內地讀書，及「關鍵」的兩年再赴港就讀以符合要求。

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」開辦DSE課程，學費高達19萬元，被教育局暫停營辦。近日亦網傳慕光英文書院與上海一間學校合辦DSE課程，提供「學籍直資保障」，校方於網站澄清內容由第三方獨立機構未經授權發佈，已要求刪除。明愛聖若瑟中學亦澄清從沒有授權任何機構辦學或收生，對所有入學申請均一視同仁。

合辦課程本身無不妥 需視乎合辨機構是否有在港註冊等

鄧飛表示，本地學校與內地機構合辦課程做法不等同有問題，指不論私立或資助學校都可以跟非本港的機構合作、舉辦課外活動及選修課程等。他認為重點在於內地機構有否在香港註冊、合辦的課程是否由機構代為聘請老師及招生、會否變相「喧賓奪主」，以及有否有牽涉額外收費等。他指一旦牽涉額外收費需呈報教育局，而如果合辦機構在香港沒有合法註冊，當與家長有金錢爭拗時或難以追討。

近日網傳直資的慕光英文書院與上海常青藤學校合辦DSE課程，標明由慕光提供「學籍直資保障」，而常青藤提供課外補習及寄宿等。（小紅書圖片）

近日網傳明愛聖若瑟中學與內地教育機構合辦課程，明愛聖若瑟中學澄清從沒有授權任何機構辦學或收生，對所有入學申請均一視同仁。（網上截圖）

預留學位予特定學生或違招生公平原則

至於有內地機構聲稱可安排學生先在內地就讀，再於「關鍵」兩年才赴港，鄧飛說內地機構在內地如何運作，香港「管唔到」，惟相關說法「講唔過去」。教育局要求領取政府資助的學校要向學生提供公平競爭，不可預先保留學位予某一班特定同學，所有學生插班均需經考試。

鄧飛又說，未見有內地機構聲稱與之合作的本地學校公布消息，「純粹係內地機構係內地嘅廣告裏面大行其道係度講」，故難以辨別所謂合作是真是偽，不排除有內地機構造假。他認為香港難以規管相關資訊流出，但教育局可推出明確指引，讓家長可分辨到境外機構宣稱與港校合辨的課程是否可靠。