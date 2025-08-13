「勇狗」等潑水節向警及記者射水　提上訴稱在適當地方做適當事

Youtuber「勇狗」曾維誠和兩男於兩年前的九龍城潑水節，以水槍向無綫記者及警員射水。他們被裁定普通襲擊及襲警等6罪成被判囚。曾和其中一名被告就定罪提出上訴，案件今(13日)在高等法院審理。兩人均強調沒有意圖襲擊警員和記者，當時只是參與潑水節，與民同樂，曾維誠稱當時記者在「做扒」，邀人向他射水，曾稱只是：「在合適的地方做合適的事。」律政司卻指記者沒有邀請他們這樣做，指兩人有意圖襲擊。法官著雙方進一步作書面陳詞，押後裁決。



3名被告只有2人上訴

兩名上訴人分別為曾維誠和葉嘉健，被裁定3項襲警和3項普通襲擊罪成。控罪指他們於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間的一段城南道，襲擊3名輔警、兩名無綫新聞記者及一名無綫攝影師。庭上透露，他們已服畢其28天的刑期。同案被告袁子健亦被裁定罪成，但未有提出上訴。

上訴人曾維誠(左，黑衫)和葉嘉健(右，短褲)。(朱棨新攝)

事發當天無綫電視新聞記者曾被射水。(詳看下圖)

無綫電視記者李天耀曾供稱，當天穿著印有無綫圖案的雨褸採訪時遭人不停射水。（網上截圖)

李天耀稱被水射面時覺得「醃眼」。（影片截圖)

李天耀稱當日被水射至睜不開眼睛。（影片截圖)

若行為屬違法應即場拘捕

曾維誠和葉嘉健今未有律師代表，葉自行陳詞時指，案發時參與潑水節，大家只是在嬉戲，與民同樂。而涉案警員的臉塗上粉末，和戴上花環，符合慶祝節日的特徵。葉續指，當時涉案警員和記者都沒有明顯反抗，臉上展現笑容。同時，警員都受過訓練，若他們的行為屬違法，警員應即時拘捕他們，但他們是在數天後才被捕。

記者做扒邀人向他們射水

曾維誠則指，當時只是「在合適的地方做合適的事」，無意襲擊。曾續指，記者在現場稱要「做扒」(即記者在現場持咪對着鏡頭讀白)，其意思是邀請他人向他射水。

控方反駁記者有稱唔好玩

控方回應指，記者沒有邀請他人向他射水，其說法是著各人在他們「做扒」時曾說：「唔好玩。」又稱：「可唔可以做完扒先玩。」律政司一方指，無論警員是否臉上塗上粉末，和戴上花環，當時他們都是穿上制服，亦有警員示意不要向他射水。

法官著雙方再作書面陳詞

法官指，現時上訴理據涉及證人的反應等，遂決定先提取原審時的錄音，並交給上訴人和律政司，雙方再作書面陳詞。法官則在收到書面陳詞後的3個月內，頒布書面裁決。

案件編號：HCMA485/2024