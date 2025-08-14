選舉事務處聯同數字辦演練 模擬監察電子選民登記冊系統發票運作
撰文：蕭通
出版：更新：
選舉事務處周三（13日）聯同數字辦進行電子選民登記冊系統技術支援的常規及應急安排演練，為9月7日舉行的選舉委員會界別分組補選，以及12月7日舉行的立法會換屆選舉充分準備和部署。選舉事務處發言人稱，兩場選舉將使用電子選民登記冊系統為選民發出選票，今次演練模擬技術支援團隊在投票當日全程監察發票系統的運作，並測試團隊的即時應變能力及系統抗禦能力。
演練針對今年兩場選舉進行
是次演練針對今年兩場選舉的投票運作而進行，並加強電子選民登記冊系統的技術支援及事故應變部署，採用「即時應變，快速復原」的原則，配合多層次系統監察，以及全方位應急預案。演練模擬當系統監察指標超越預設上限，便即時啓動相應的應變方案，旨在以最短時間恢復系統運作，確保選舉的發票流程保持暢順。
模擬不同情境下相關應變方案的執行
演練由數字政策專員黃志光擔任資訊科技指揮官，並由數字辦聯同選舉事務處的技術支援團隊，以及電子選民登記冊系統的承辦商攜手進行。選舉管理委員會主席陸啟康法官及技術諮詢委員會召集人及成員均有出席，了解並視察主動系統監察措施，和模擬在不同情境下相關應變方案的執行情況。
相關的系統開發已按選舉管理委員會的三重確認制度保障安排處理，包括進行高強度壓力測試及安全測試，而選舉事務處亦已將系統改動，以及測試結果呈交技術諮詢委員會考慮及審批。發言人稱，透過多層次系統監察及遇事時即時採取應變方案，可有效確保投票站的發票流程保持暢順。
選舉事務處將繼續安排一系列演習和訓練，讓選舉人員熟悉工作流程，和加強不同範疇的協調及應變能力，為今年兩場選舉做好準備。
