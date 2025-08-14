消委會·小學生鞋｜Dr. Kong獲5星　12款4星半　一文看清揀鞋建議

消委會今日（14日）公布28款小學生鞋測試結果，其中只有Dr. Kong的男裝黑色學生鞋獲得5星評價，不過該款鞋亦是28款中最昂貴，售價為599港元。另有12個樣本獲4星半，價格介乎198至539港元。



消委會亦列出四個建議，包括鞋頭空間最多預算為約0.5至1厘米，及宜選擇圓頭或闊頭鞋等。



消委會今日（14日）公布28款小學生鞋測試結果，有13款樣本被檢出不同的有害物質。（蘇樂瑤攝）

Dr. Kong黑色男裝學生鞋分數最高也最貴

消委會從不同零售點購入28款供小學生穿着的學生鞋樣本，男裝和女裝各佔一半，當中18款有採用動物皮革部件，各樣本售價介乎198至599港元。在總評分中，Dr. Kong的P2000056黑色男裝學生鞋是惟一獲5星評分的樣本，同時亦是樣本中最貴，售價為599港元；其P2000096女裝學校鞋則獲4星半評分，售價為539港元。

另有11個樣本均獲4星半評分，分別是「esko me-too HK9756 Women's Casual Shoes」、「SANTA BARBARA POLO3 & RACQUET CLUB SPX12410021-B1」、「TIMES Collection 49312-6」、「TIMES Collection 235-2」、「XINGYUAN 8701」、「KAMACHI KH8098-06」、「瞬足 SYUNSOKU ESJC1124 JC-112」、「US MASTER 2186」、「Comfort 230」、「瞬足 SYUNSOKU ESJC1114 JC-112」及「US MASTER 2576」。其中「XINGYUAN 8701」的售價最低，為198港元。

消委會今日（14日）公布28款小學生鞋測試結果，其中只有Dr. Kong的男裝黑色學生鞋獲得5星評價，售價為599港元。（蘇樂瑤攝）

兩款鞋在屈折數萬次後面與外底分離

消委會測試了28個樣本的耐屈折性能、鞋面與鞋底的黏合強度、外底的耐磨能力和防滑能力，以及條帶、扣環和相關配件的抗拉強度，並檢查樣本有否尖銳角和銳利邊。在耐屈折性能方面，消委會模擬日常走路狀況的耐屈折性能測試，並參考鞋類及相關行業研究中心「莎楚」（SATRA）的測試方法SATRA TM92，將各樣本沿其自然彎曲線重複屈折。

其中「JOLLY CAPTAIN BTSB03」男裝鞋樣本在屈折3.5萬次後，前掌位置的外側鞋面與外底之間分離7毫米，以及在外底出現65毫米的裂痕；在屈折5萬次後，更分別加劇至13毫米和86毫米，而內側鞋面與外底之間亦分離5毫米。另一款樣本，「Forests 62446」女裝鞋樣本則在屈折5萬次後於外側鞋面與外底之間有16毫米的分離。

消委會今日（14日）公布28款小學生鞋測試結果，其中只有Dr. Kong的男裝黑色學生鞋獲得五星評價，不過該款鞋亦是28款中最昂貴，售價為599港元。（蘇樂瑤攝）

「DR. KONG」黑色學生鞋耐磨能力表現較佳

消委會亦測試了28個樣本的外底耐磨度，測試結果顯示，磨蝕體積多過600立方毫米的樣本包括「Puppymon」806，磨蝕體積達664.3立方毫米，其次是「JOLLY CAPTAIN」 BTSG01的626.6立方毫米、「asitcoi」 2662的625.6立方毫米及「DS CREATING COMFORT」890-6的619.9立方毫米，耐磨能力表現較遜色。

相反，耐磨能力表現較佳的樣本「DR. KONG」P2000096黑色學生鞋，只磨蝕了42.8立方毫米，其次是「DR. KONG」P2000056黑色學生鞋的51.9立方毫米、「Forests」62446的60.6立方毫米及「Kinghealth」 LCK-9183的93.5立方毫米。

此外，「瞬足」的2款樣本的外底腳掌和鞋跟位置採用不同物料。測試結果顯示，該2款樣本的外底整體耐磨能力表現不錯，不過外底的腳掌位置比鞋跟位置更容易出現磨蝕。

所有樣本防滑能力整體表現尚算滿意

至於防滑能力，消委會指整體上，所有樣本無論在乾黏土磚表面或是濕黏土磚表面的摩擦系數參差，整體表現尚算滿意。在乾黏士磚表面，防滑能力表現最好的是「TIMES」Collection 9312-6，其次是「TIMES」Collection 235-2和「小宝当家」女童皮鞋7006；而在濕黏土磚，大部分樣本的摩擦系數都下跌，而防滑能力表現最好的是「TIMES」Collection 235-2，其次是「Kinghealth」LCK-9181。

消委會指「asitcoi」2662的樣本較為特別，所有部位的測試結果都顯示，其在濕黏土磚表面的防滑能力都比在乾黏土磚表面稍微好一些，有別於其他樣本。

消委會建議家長為子女揀選上學鞋時，要留意以下4點：

1. 兒童一定要親身試穿，站立並行走，亦可蹲下看看鞋有否頂著腳趾。另外，可用手試試能否輕易把鞋頭屈曲，太硬的話行走時會不太舒適；



2. 不建議兒童穿着大一個尺碼的鞋，鞋頭空間最多預算為約0.5至1厘米，因為若空間太多，兒童便會不自覺用腳掌肌肉和腳趾抓緊鞋身，以減低滑動，令腳部不能放鬆而導致疲勞不適，滑動亦會增加磨損皮膚的機會；



3. 不宜購買尖頭鞋，避免拇趾外翻和影響腳部發育，宜選擇圓頭或闊頭鞋，鞋跟高度亦以 2 厘米以下為佳；



4. 4至13歲的兒童一般每4個月左右會長大半碼，然而更換頻率需要視乎各人成長的速度而定，家長或需預算每年要為子女購買2對鞋。



衞生署亦建議，家長為學童選鞋時，應選擇適合尺寸、具彈性及透氣的鞋，鞋底有效承托腳弓、防滑及吸震等功能也值得考慮。鞋底有效承托腳弓的鞋有助紓緩劇烈運動引起的足部疼痛及疲勞。如家長擔心扁平足相關問題，應諮詢專業醫護人員。