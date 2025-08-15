天文台17日內5發黑雨警告　近個半月雨量達上半年3倍　追上正常值

受熱帶氣旋楊柳相關的強雨帶影響，本港周四（14日）早上再有大暴雨及強烈狂風雷暴，天文台發出黑色暴雨警告信號，為今年第五次，再次打破一年內黑雨生效次數的紀錄。由7月29日至8月14日的17日間連場暴雨，令本年月量升至1750.3毫米，追上同期的正常值；單在近一個半月，雨量比上半年累積444.4毫米，多出3倍或1305.9毫米。



天文台：周三發特別天氣提示周四會有狂風大驟雨及雷暴

天文台科學主任在周四於「天氣隨筆」專欄發表題為《隨楊柳而來的黑雨》文章，指出早前預測位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳會逐漸增強，並採取偏西路徑移向台灣一帶，隨後靠近廣東東部至福建南部一帶。雖然預料楊柳登陸後橫過內陸地區會逐漸減弱，但與其相關的大驟雨及狂風雷暴在周四（14日）影響廣東沿岸地區，因此天文台在周三（13日）發出特別天氣提示，提醒市民周四本港會有狂風大驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較為頻密，留意大雨可能帶來的危險。

8月14日午夜至下午4時的本港雨量分佈。（天文台圖片）

文章指出，楊柳於8月10至12日横過西北太平洋期間，受該區較強的垂直風切變影響，楊柳當時增強速度較慢。然而，隨着楊柳移至台灣以東海域，該區的垂直風切變較弱及熱帶氣旋潛熱（Tropical Cyclone Heat Potential）較高，令楊柳於周三早上在登陸台灣前迅速增強為強颱風，於中午前後在台灣東南部登陸，並於周四凌晨在福建漳浦縣再次登陸。隨著楊柳進一步移入內陸地區，楊柳在24小時內由強颱風迅速減弱為熱帶風暴。

香港時間8月13日早上5時的紅外線衛星圖片。當時楊柳增強為強颱風，中心附近最高持續風速估計約為每小時155公里。（天文台圖片）

文章指出，近年天文台在預測熱帶氣旋的移動路徑時，除了考慮傳統電腦模式，亦會參考人工智能模式。在今次案例中，人工智能模式能夠較早穩定地捕捉到楊柳的路徑及登陸位置。在8月8日，歐洲及美國傳統電腦模式預測楊柳會採取較為偏北路徑，移向琉球群島，並於該區減弱為低壓區；而人工智能模式盤古及風烏則預測楊柳會採取偏西路徑，移向台灣南部一帶。

香港時間8月8日早上8時傳統電腦模式和人工智能電腦模式的預測路徑及楊柳的實際路徑。（天文台圖片）

受楊柳相關的強雨帶影響，本港周四早上有大暴雨及強烈狂風雷暴，其間天文台曾發出黑色暴雨警告信號，為今年第五次，再次打破一年內黑雨生效次數的紀錄。周四由凌晨0時至下午4時，本港多處地區錄得超過100毫米累積雨量，當中大嶼山、屯門及港島部分地區更錄得超過200毫米。在一號戒備信號生效期間，雖然本港普遍風勢不算大，但受強雨帶及強烈狂風雷暴影響，部分地區風力曾短暫達強風程度。

8月14日早上8時的天氣雷達圖像。（天文台圖片）

天文台表示，雖然人工智能模式在今次案例的預測路徑更貼近實況，但現時人工智能模式對預測熱帶氣旋的強度仍有限制，而預測暴雨則更為困難，難以提早多日準確預測暴雨的確實時間和位置；而且由於有關技術仍較新，未來仍須累積更多案例以作驗證。

另外，文章提到，天文台於今年上半年錄得的累積雨量只有444.4毫米，是同期的第五低，但受7至8月連場暴雨影響，截至8月14日下午4時，天文台今年的累積雨量已達1750.3毫米，追上同期的正常值。即在近一個月半雨量達到1305.9毫米，為上半年總和的3倍

天文台指楊柳會在周五（15日）於華中逐漸消散，但驟雨及雷暴仍會影響華南沿岸。隨著高空反氣旋增強，星期六( 16日）廣東地區天色稍為好轉。

同時一道廣闊低壓槽會在南海中至北部形成，而廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，預料該低壓區會在下周初向北移動，為廣東沿岸至北部灣一帶帶來不穩定的天氣。

