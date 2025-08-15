高德網約車黑工｜陳恒鑌促加快立法規管　倡增上線後人臉辨識次數

一名男子涉嫌將個人資料交予詐騙集團登記網約車戶口，該戶口被內地黑工使用載客取酬，警方周三（13日）以串謀詐騙拘捕該名男子，並追緝3人。立法會交通事務委員會委員陳恒鑌今早（15日）在電台節目中表示，事件十分嚴重，認為「黑工」會危及乘客及道路安全，當局須嚴正處理。他認為事件證明立法規管網約車有急切性，希望有關法例可盡早提交立法會，通過後便可堵塞漏洞。



近日有市民透過網約車平台「高德打車」召喚車輛時，發現司機只懂普通話，又乘認沒有香港身份證，懷疑是內地來港「黑工」，揭發一宗懷疑串謀詐騙案。（資料圖片）

陳恒鑌在港台節目《千禧年代》說，今次事件十分嚴重，因為網約車現時未合法，有關平台本身屬非法取酬，而且「黑工」來港駕駛對乘客沒有保障，亦會危及道路安全，政府要嚴正處理。他又指事件反映立法規管網約車平台有急切性，而平台需要確保司機合規，如沒有法例規管，便會有大漏洞。

陳恒鑌估計，因為網約平台受歡迎，但缺乏司機，相信有人希望可以持續運作，於是聘請「黑工」；內地來港的「黑工」相信大多是想在短期內「搵快錢」，然後離開香港。

對於今次事件背後或涉及集團式操作，陳恒鑌指，相信集團有人負責登記帳戶，再分派給不同司機使用，因為如非本地人應無法成功登記。他認為這種情況「好危險」，如內地或其他國家都曾有發生過，一個帳戶由其他人使用，其後發生命案或交通意外時，才發現戶口登記不同。

他形容未有法例規管下，網約車司機「冇規定，隨便接，有事起上嚟可能逃之夭夭」，因此政府應盡早完成立法。至於網約車平台或如高德一樣，集合了不同網約車平台的聚合平台可以如何防止「黑工」，陳恒鑌認為即使有人臉識辨去核實司機身份，但司機可以在些線前核實，「可能開緊工嗰陣可以換（人）」，因此要引入制度，或可能在司機接單後，或上線中途「check密啲」。

立法會議員陳恒鑌。（資料圖片/黃浩謙攝）

陳恒鑌最後說，對網約車平台發牌的制度要盡快推出，運作過程中如有太多平台便一定要發牌。有意見認為不應發牌予聚合平台，他對此持相反意見，認為聚合平台方便，市民或已習慣使用，而且使用聚合平台「約到車可能會快啲」， 如無聚合平台或對市民做成不便。再者，他指聚合平台和網約車平台都有責任要負，聚合平台要具核實供應商是否有牌照的能力，網約車平台則要核實司機是否合規，所以兩者都應予發牌。