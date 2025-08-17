洗牙會令牙縫變闊？洗牙的四大迷思

相信很多人都有定期洗牙的習慣，但坊間對洗牙仍存有不少迷思與誤解，甚至認為洗牙弊多於利。中國人傳統習俗過年要洗牙流血擋災，洗牙給予上一輩人的固有印象就等於流血。事實上，我們洗牙的目的不是要令牙肉流血，而是要清潔牙齒，保養牙齒。破除傳統迷思，才能了解洗牙的重要性。



撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



我們進食後，口腔容易有牙菌膜積聚，牙菌膜和口水中的鈣質結合後，會形成牙石並依附在牙齒表面。牙石是細菌的溫床，細菌會釋放出毒素引致牙肉發炎，出現流牙血、牙肉萎縮、牙床骨收縮等現象。如情況惡化，就會形成牙周病，初期牙齦會腫脹出血，嚴重可致牙齒鬆動，甚至移位或脫落。因此，培養定期洗牙的習慣，可以移除牙石，控制牙肉發炎和牙周病的病徵。

1.洗牙會令牙縫變闊？

這是很多人都有的迷思，其實我們的牙齒並不是相連在一起，牙與牙之間存在牙縫。健康的牙肉會填滿牙縫，一旦出現牙周病，骨頭和牙肉會收縮，以致牙縫變大。若清潔不妥當，沒有用牙線或牙縫刷定期清潔，容易使牙縫堆積牙菌膜和牙石。當這些牙菌膜和牙石被移除，牙縫便會露出來，所以坊間很多人誤以為洗牙會令牙縫變大變闊。

尤其患牙周病的人，多數因為缺乏口腔清潔技巧，堆積了大量牙石，而這些牙石卡在牙齒之間，會有假象覺得牙齒仍然堅實。但這只是假象，一看X光片便知道牙床骨已經嚴重收縮。所以當洗牙移除這些牙石後，牙齒便會呈現出本身應有的鬆動程度。

洗牙的目的不是要令牙肉流血，而是要清潔牙齒，保養牙齒。（視覺中國）

2.洗牙會傷琺琅質？

這亦是常見的誤解。事實上，琺瑯質位於牙齒的最外層，非常堅硬。牙醫洗牙時會利用超聲波洗牙器震走牙石，一般不會傷害到琺瑯質。反而經常進食酸性食物的人就要小心。酸性食物會令琺瑯質變得薄弱，又或者天生琺瑯質比較脆弱 (enamel hypoplasia) 的人，牙醫就會調節超聲波機的力度，更謹慎地移除牙石。

常見的酸性食物包括運動飲品、可樂、酒精飲品、過量進食生果等，都有機會侵蝕琺瑯質。尤其進食完酸性食物後，應相隔30分鐘才去刷牙，讓口水有足夠時間去中和口腔的酸性水平。進食後立即刷牙反而有機會侵害琺瑯質。

3.洗牙會令牙齒容易流血及變得敏感？

如果牙肉沒有發炎，洗牙時不會怎麼流血。牙齒敏感成因多數為牙腳外露，或象牙質外露。如有上述情況，洗牙後會出現短暫的牙齒敏感，但一般只維持數天。只要改善刷牙技巧，減少牙菌膜積聚，或利用抗敏牙膏已經可以舒緩病徵。

4.洗牙會令牙齒變白？

本質上洗牙不會令牙齒變白，洗牙只是把牙齒表面染色的牙菌膜、牙漬和牙石移除，重現牙齒本身的顏色。當長時間沒有洗牙，洗牙後牙齒顏色對比會更大，所以感覺洗牙會令牙齒變白。如果想牙齒變白，需接受牙齒美容治療，例如漂牙。不過這些療程必須基於牙齒和牙肉健康的情況下，由醫護人員進行。

至於多久洗一次牙？一般建議每半年至一年洗牙，洗牙除了移除牙石，牙醫也可以定期檢查牙齒有沒有蛀牙或者酸蝕。嚴重牙周病患者可能需要每三個月洗一次牙。牙醫會視乎你的牙周病程度，動態調節你的洗牙頻率。除了定期洗牙，平時亦要勤力護齒，每日早晚刷牙，牙刷宜打斜45度並主要刷向牙齒與牙肉之間位置，並用牙線清潔牙縫，去除牙菌膜及食物殘渣，令口腔更健康，減少患上牙周病及蛀牙等問題。

