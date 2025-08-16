01獨家｜鮮芋仙兩個半月關5店　被追租近570萬　董事：冇咩可發表

近年餐飲業市道低迷，台灣人氣過江龍甜品店「鮮芋仙」兩個半月內關閉5間分店，引起關注。翻查資料，鮮芋仙以多間名為「One Fresh」或「Next Step」的有限公司營運不同分店，而這些公司自2023年起有零星欠租情況，踏入2025年情況變得嚴重，1月至7月底，已先後被追租近570萬元。《香港01》曾致電公司董事劉心暉查詢，對方僅稱「冇咩可以發表，唔好意思」，未有回應記者提問。



鮮芋仙高峰期在港擁有19間分店，惟如今規模大減，截至今年8月1日只剩下約9間分店，其中黃埔分店今日（16日）如常營業，下午時店內人流不多，門可羅雀。



鮮芋仙黃埔分店今日如常營業，不過店內顧客稀少，門可羅雀。（梁鵬威攝）

根據資料，鮮芋仙以多間名為「One Fresh」或「Next Step」的有限公司營運不同分店。翻查法庭紀錄，這些公司自2023年起有零星欠租情況，踏入2025年情況變得嚴重，1月至7月底，已先後被追租近570萬元，涵蓋荃灣、屯門、觀塘等14間分店，當中至少11間相信是鮮芋仙分店，其中7間已經結業。公開資料無法得知租金最終有無繳交。

翻查資料，過去兩個半月內，鮮芋仙接連關閉將軍澳、旺角、天水圍、粉嶺及大埔5間分店，全年累計結業8間。員工陳先生（化名）向《香港01》表示，元朗及粉嶺分店均被執達吏封舖，店內設備及傢俱亦遭拍賣；據網上相片，今年7月元朗分店門外貼出拍賣行的告示。

今年7月元朗分店被拍賣行貼出「拍賣甜品店設備及傢俱」通告。（網上圖片）

台灣過江龍鮮芋仙於2019年進軍香港市場，以手工芋圓、雪花冰等馳名，曾一度引發排隊熱潮。鮮芋仙高峰期在港曾擁有19間分店，惟近年縮減規模，官方網站顯示截至今年8月1日，全港剩下9間分店，包括兩間港島分店、4間九龍分店、3間新界分店。

鮮芋仙黃埔分店今日如常營業，不過店內顧客稀少，門可羅雀。（梁鵬威攝）

馬主董事劉心暉名下公司擁多個餐飲品牌 被問追租：冇咩可發表

鮮芋仙與一芳水果茶、花果飄零、料杯杯、銷魂麵舖，均由Next Step Gourmet Group營運。Next Step Gourmet及鮮芋仙多間公司的董事，均為劉心暉；這些公司最終由英屬處女島（BVI）註冊公司「Jaka International Limited」持有100%股權。對於鮮芋仙多間分店接連結業及被追租一事，《香港01》曾致電劉心暉查詢，對方僅稱「冇咩可以發表，唔好意思」，未有回應記者提問。

翻查資料，劉心暉是賽馬界「多福」系馬主之一，其父親劉耀棠及胞弟劉懿暉同樣是馬主，所養的馬匹均以「多福」命名。劉心暉首匹愛駒「積多福」曾代表香港揚威韓國，於2016年勝出韓國短途錦標，是唯一能在韓國贏馬的香港代表。

Next Step Gourmet及鮮芋仙多間公司的董事，均為劉心暉。（資料圖片/羅君豪攝）