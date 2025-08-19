「鑫鼎鑫」飲用水｜膠桶沒標明不含雙酚A　文獻指雙酚A或擾內分泌

鑫鼎鑫商貿有限公司一度獲批合約向港島和部份離島的政府辦公室提供飲用水，但被揭發其提供的水未經「鑫樂觀音山」廣東製造商授權投標，警方追查發現鑫鼎鑫提供的桶裝水產自東莞樟木頭。



追查發現，鑫鼎鑫提供的桶裝水，其桶底部標示使用58號聚碳酸酯塑膠（58號PC膠），據文獻，58號PC膠有機會釋出微量化工原料雙酚A（BPA），或干擾內分泌。現時政府總部改用的本地品牌飲用水使用1號PET膠桶，更標明「BPA Free」（不含雙酚Ａ）。



內地、美國等國家早已禁止嬰兒奶瓶含PC膠及雙酚A，消委會去年亦曾檢驗瓶裝水有否含雙酚A。食安專家方麗影指，使用不含雙酚A的58號PC膠會「更加好、更加理想」，但強調正常裝載常溫水的情況下，即使膠桶含雙酚A都可放心使用。警方指政府曾三度化驗鑫鼎鑫提供的飲用水，證實安全飲用，未有交代詳細檢測項目。



鑫鼎鑫提供的桶裝水，其中一款塑膠水桶採用PC 58塑膠，沒有標明不含雙酚A或食品級。（讀者提供）

鑫鼎鑫提供的桶裝水，另一款塑膠水桶同樣採用58號PC膠，標明是「食品級」。（讀者提供）

水桶使用58號PC膠 部份沒標「食品級」

《香港01》 發現政府港島辦公室飲用、由鑫鼎鑫提供的「鑫樂觀音山」桶裝水，至少以兩款塑膠水桶盛載。其中一款水桶有一循環再造三角形符號，裏面註明編號58，下面有「PC」字樣，代表是使用58號聚碳酸酯塑膠（58號PC膠）。膠桶列明「退回再裝」、「只可裝水」，沒有標明「BPA Free」（不含雙酚Ａ）或「食品級」。

另一款水樽則標明是「食品級」，有三角形符號及數字58字樣，同樣代表使用58號PC膠。

鑫鼎鑫提供的桶裝水，塑膠水桶採用58號PC膠。（廖雁雄攝）

本地品牌桶裝水標明不含雙酚A

政府總部、金鐘政府合署、海港政府大樓周一（18日）起陸續改用本地品牌屈臣氏的飲用水，該品牌水桶採用塑膠編號1號的PET，同時標明「BPA Free」（不含雙酚Ａ）。

屈臣氏的飲用水水桶採用塑膠編號1號的PET，同時標明「BPA Free」（不含雙酚Ａ）。（香港01記者攝）

8月18日，記者到海港政府大樓外視察，一度有21箱屈臣氏蒸餾水放樓下。（香港01攝）

消委會曾驗樽裝水有否含雙酚A

聚碳酸酯塑膠，即俗稱的PC膠，特性為耐衝擊、耐高溫，早年常用於製造膠瓶、奶瓶等。根據消委會去年7月的《選擇》月刊，PC膠的常見原料是雙酚A，具有生殖毒性，可從塑膠及相關物料釋放到食物及環境中，是對人類健康和環境有害的內分泌干擾物。消委會去年檢測30款瓶裝水是否含有雙酚A，結果全部樣本沒有發現。

食安中心資料：支持業界盡減食品中的雙酚A

食安中心2013年1月於網站發表《風險簡訊》，指加拿大、美國、歐洲和中國內地禁止嬰兒奶瓶，使用雙酚A或PC膠。簡訊指低劑量雙酚A不會對消費者造成影響，香港海關會定期測試嬰兒奶瓶和食物容器。中心支持業界停止製造和出售含雙酚A的奶瓶和嬰兒學習杯，並致力以其他物料取代雙酚A或盡量減低食物罐內層的雙酚A含量。

方麗影博士。（資料圖片）

方麗影：使用不含雙酚A的PC膠更好 但仍可放心

香港食品創新科技中心項目總監方麗影說，58號PC膠有分為「BPA-free」（不含雙酚A）與不是「BPA-free」兩類。她說，不含雙酚A的58號PC膠可承受120至135度高溫，而含雙酚A的58號PC膠在60度以下的情況下依然穩定，只有在長時間放在80度高溫的環境下才有機會釋出雙酚A，一般常溫飲用水長時間儲存在58號PC膠內不會釋出雙酚A。

她認為相較下，使用不含雙酚A的58號PC膠會「更加好、更加理想」，但強調在正常裝水的情況下，不論58號PC膠是否含雙酚A都可放心使用。