居屋2024｜逾7000單位53日內售罄 銷售時間較「居屋2023」快三成
撰文：林子慰
出版：更新：
「居屋2024」5個發展項目合共推售7,132個單位，以及約300個重售居屋單位，在53天內已售罄。房委會今日（18日）表示，整體銷售時間比「居屋2023」快約三成，反映申請者對資助出售單位的需求持續殷切。
房委會表示，「居屋2024」首次推出「家有初生優先選樓計劃」，有800個家庭透過該計劃購買單位；亦按每個發展項目作為計算基礎以設定各個發展項目的配額數目，讓各類別申請者於揀樓階段有機會選購到心儀發展項目單位，讓一人申請者有機會選購受歡迎市區發展項目的單位。
公屋聯會總幹事招國偉指出，是次居屋計劃中，受重建影響的公屋戶、綠表及白表的家有長者及初生的家庭申請者，均能獲邀選購單位；而過去多期未獲邀選樓的白表非核心家庭申請者，除了首次獲邀外，所有家庭申請者更可全部獲邀選購單位，是多期以來的首次。
招國偉表示，是次家有長者及初生的申請者選購約2,410個新單位，佔2,900個配額約八成。而家庭申請者則未有用盡所獲的配額，故一人申請者所獲的配額，由原有的700個大幅增加至1,365個，多出近一倍，令更多一人申請者能自置居所。
他亦稱，由於配額分配方法改變，一人申請者除了可以選購較受歡迎的屋苑，如啟盈苑、高曦苑等，亦可以選購較大面積的單位，如油塘高曦苑實用面積300多平方呎的一房單位，少部分屯門兆湖苑的一房及部分裕興苑的一房單位等，扭轉過去過於側重部分屋苑的情況。
招國偉認為，是次居屋2024銷售計劃讓不同申請者均有選樓的機會，所選的屋苑及單位面積亦可平均分配，期望未來房委會可推出更多居屋單位及提升單位的面積。
居屋2024︱兩孩媽受惠「家有初生」優先揀啟盈苑：靠子女帶來好運居屋2024揀樓｜啟德啟盈苑B座07尾號單位最搶手 樓王迅速被揀居屋2024｜啟德啟盈苑、油塘高曦苑等5.29開始揀樓 詳情一文看清居屋2024｜個別白表申請者急件日期出錯 房委會致歉：涉手民之誤居屋2024將開售｜白表申請者收急件要補文件 發出日逾限期半個月居屋2024揀樓完結 5新居屋及重售單位售罄 租置公屋賣剩20間