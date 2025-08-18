居屋2024｜逾7000單位53日內售罄　銷售時間較「居屋2023」快三成

「居屋2024」5個發展項目合共推售7,132個單位，以及約300個重售居屋單位，在53天內已售罄。房委會今日（18日）表示，整體銷售時間比「居屋2023」快約三成，反映申請者對資助出售單位的需求持續殷切。



今日（29日）是居屋2024首日揀樓日，首批揀樓者早上9時已到樂富房委會客戶服務中心選購單位。（林子慰攝）

居屋2024在5月29日開始揀樓，首批揀樓者早上9時已到樂富房委會客戶服務中心選購單位。（林子慰攝）

居屋2024在5月29日開始揀樓，首批揀樓者早上9時已到樂富房委會客戶服務中心選購單位。（林子慰攝）

房委會表示，「居屋2024」首次推出「家有初生優先選樓計劃」，有800個家庭透過該計劃購買單位；亦按每個發展項目作為計算基礎以設定各個發展項目的配額數目，讓各類別申請者於揀樓階段有機會選購到心儀發展項目單位，讓一人申請者有機會選購受歡迎市區發展項目的單位。

公屋聯會總幹事招國偉指出，是次居屋計劃中，受重建影響的公屋戶、綠表及白表的家有長者及初生的家庭申請者，均能獲邀選購單位；而過去多期未獲邀選樓的白表非核心家庭申請者，除了首次獲邀外，所有家庭申請者更可全部獲邀選購單位，是多期以來的首次。

居屋2024共五個項目可選，包括屯門兆湖苑。（林子慰攝）

居屋2024共五個項目可選，包括東涌裕興苑。（林子慰攝）

招國偉表示，是次家有長者及初生的申請者選購約2,410個新單位，佔2,900個配額約八成。而家庭申請者則未有用盡所獲的配額，故一人申請者所獲的配額，由原有的700個大幅增加至1,365個，多出近一倍，令更多一人申請者能自置居所。

他亦稱，由於配額分配方法改變，一人申請者除了可以選購較受歡迎的屋苑，如啟盈苑、高曦苑等，亦可以選購較大面積的單位，如油塘高曦苑實用面積300多平方呎的一房單位，少部分屯門兆湖苑的一房及部分裕興苑的一房單位等，扭轉過去過於側重部分屋苑的情況。

公屋聯會總幹事招國偉（前排中）。（資料圖片 / 林穎嫺攝）

招國偉認為，是次居屋2024銷售計劃讓不同申請者均有選樓的機會，所選的屋苑及單位面積亦可平均分配，期望未來房委會可推出更多居屋單位及提升單位的面積。