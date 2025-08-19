政府飲用水｜逾5000萬找數未？許正宇：錢或其他善後物流署跟進緊
撰文：譚曉彤
政府早前以5,294萬元向鑫鼎鑫商貿有限公司訂購飲用水，及後始知該公司涉嫌未經內地製造商批准投標及提供冒牌水。警方昨日（19日）表示物流署設有30日「找數期」，初步相信尚未付款給鑫鼎鑫。財經事務及庫務局長許正宇今早（19日）首次公開回應風波，被問到政府是否已經付款，許正宇說具體金錢上的「善後工作」，物流署正跟進。
財經事務及庫務局長許正宇今早（19日）首次回應風波，承認事件中「整件事上是有問題的、有不足的」，形容局方在風波爆出後「行動迅速」、「主動出擊」，採取三重行動調查及檢視制度。
合約涉款逾5千萬元 警方昨稱有找數期「相信」未找數
鑫鼎鑫商貿有限公司獲政府批出5,294萬元飲用水合約，自上月尾起供應飲用水給港島及離島的政府辦公室，估計涉及3萬樽水。昨日警方交代案情時，表示物流署「找數期」為提供服務後30日，初步相信尚未向涉嫌欺詐的公司支付任何款項。
許正宇：物流署正跟進善後工作 包括錢
鑫鼎鑫商貿有限公司獲政府批出5,294萬元飲用水合約，自上月尾起供應飲用水給港島及離島的政府辦公室，估計涉及3萬樽水。許正宇今被追問政府是否已經付款，他僅說物流署正跟進。
具體你所講嘅錢，或者其他方面嘅善後工作呢，其實物流署係跟進緊嘅。
他重申政府採購有既定程序及方針，「但當然今日見到出咗啲問題」，因此會從制度上檢視事件。
