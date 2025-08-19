逾5千萬飲用水錢政府找數未？許正宇：錢或其他善後物流署跟進緊

政府早前以5,2942萬元向鑫鼎鑫商貿有限公司訂購飲用水，及後始知該公司涉嫌未經內地製造商批准投標及提供冒牌水。警方昨日（19日）表示物流署設有30日「找數期」，初步相信尚未付款給鑫鼎鑫。財經事務及庫務局長許正宇今早（19日）首次公開回應風波，被問到政府是否已經付款，許正宇說具體金錢上的「善後工作」，物流署正跟進。



為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約。（廖雁雄攝）

財經事務及庫務局長許正宇今早（19日）首次回應風波，承認事件中「整件事上是有問題的、有不足的」，形容局方在風波爆出後「行動迅速」、「主動出擊」，採取三重行動調查及檢視制度。

合約涉款逾5千萬元 警方昨稱有找數期「相信」未找數

鑫鼎鑫商貿有限公司獲政府批出5,2942萬元飲用水合約，自上月尾起供應飲用水給港島及離島的政府辦公室，估計涉及3萬樽水。昨日警方交代案情時，表示物流署「找數期」為提供服務後30日，初步相信尚未向涉嫌欺詐的公司支付任何款項。

許正宇承認招標制度有疏漏，將於本星期內成立跨局小組完善招標採購工作。（林子明攝）

許正宇：物流署正跟進善後工作 包括錢

具體你所講嘅錢，或者其他方面嘅善後工作呢，其實物流署係跟進緊嘅。 財經事務及庫務局長許正宇

他重申政府採購有既定程序及方針，「但當然今日見到出咗啲問題」，因此會從制度上檢視事件。

許正宇今被追問政府是否已向鑫鼎鑫商貿有限公司付款，他僅說物流署正跟進。（任葆穎攝）