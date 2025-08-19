政府飲用水｜通告曝光「鑫鼎鑫」連運費單價最貴　高屈臣氏兩三成

政府飲用水風波未平息，懷疑造假的中標供應商「鑫鼎鑫」負責人被捕後被以串謀詐騙起訴。《香港01》獲得今年7月由物流署發送至各部門的內部通告，解釋政府專用供應商，以及日後訂水安排。其中「鑫鼎鑫」的每桶單價最貴，28至32元，比最便宜的屈臣氏Cool清涼水貴18至34%。

有港島區公務員表示，自從轉用「鑫鼎鑫」後，傳真或電郵下單後無回音，亦無客服跟進，有如「無底洞」，與以往的訂購程序有很大分別。



政府通告顯示，鑫鼎鑫聲稱製造商是樂百氏，每桶單價28至32元。（政府通告）

鑫鼎鑫獲得向政府部門港島的辦公室、海灘及離島部份辦公室供應桶裝水的合約，據物流署向政府各部門發出的訂水通告，鑫鼎鑫向不同地區供水的單價都有分別。

鑫鼎鑫（港島） $28

鑫鼎鑫（港島海灘） $30

鑫鼎鑫（離島） $32

屈臣氏Cool（九龍） $23.8

Happy喜士（新界） $26



合約訂明鑫鼎鑫向政府部門港島辦公室供應飲用水，每桶連運費單價是28元；供港島康文署轄下海灘的桶裝水，每桶價錢為30元；離島辦公室則收每桶32元。

獲批合約向政府九龍辦公室供應「COOL清涼水」的屈臣氏，每桶連運費要價23.8元；而向新界辦公室及海灘供應「喜士Happy」飲用水的時貿國際有限公司，每桶水的收費都是26元。

換言之，鑫鼎鑫為三間供應商中收費最貴，較最便宜的屈臣氏Cool清涼水貴18至34%。

鑫鼎鑫收訂單的電郵地址分別是微軟和騰訊開放予公眾註冊的電子郵箱，非企業專屬。（政府通告）

文件亦估計了港島海灘及離島辦公室，每年約需訂購近25000桶水。按合約訂明的單價計算，單是海灘及離島的訂單，鑫鼎鑫每年可收約80萬元。

內通告訂明，政府部門向鑫鼎鑫、屈臣氏或時貿國際訂水，都需要透過電郵或傳真，傳送訂水表格，當中鑫鼎鑫的電郵地址為「@outlook.com」及「@qq.com」，分別是微軟和騰訊開放予公眾註冊的電子郵箱，而非企業專屬。

為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約。圖中地點為香港壁球中心。（廖雁雄攝）

屈臣氏的Cool清涼水，以及時貿國際的「Happy喜士水」，有較詳盡的訂購表格，電郵地址分別為兩間公司的專屬域名電郵；屈臣氏更設有網上及電話訂購，並有政府客戶服務專線。

鑫鼎鑫董事兼股東呂子聰欺詐罪，8月19日被控由警方押送到法庭提堂。(廖雁雄攝)

合約商每兩個月需至少送一桶水到獲認可的獨立實驗室，自費進行檢測，以證明符合食環署食物安全中心發出的《食物微生物含量指引》以及《公眾衞生及市政條例》下的標準。如政府認為桶裝水不符訂門的標準，亦可抽驗。