鮮芋仙兩個半月5店連環結業　約140名員工被拖欠涉30萬強積金供款

《香港01》上周六報道台灣人氣過江龍甜品店「鮮芋仙」，除了兩個半月內關閉5間分店，根據法庭資料，鮮芋仙以多間名為「One Fresh」或「Next Step」的有限公司營運不同分店，自2023年起有零星欠租情況，今年1月至7月底，更先後被追租近570萬元。近日更有鮮芋仙員工表示公司未有供強積金，涉及6月及7月的強積金供款。



就鮮芋仙被指欠供員工兩個月強積金供款，積金局回覆《香港01》指，鮮芋仙尚未為4名員工繳交2024年10月至12月份，約5,000元的強積金供款及附加費，積金局已入禀小額錢債審裁處為受影響員工向鮮芋仙提出民事申索。此外，鮮芋仙亦未為約140名員工繳交2025年6月及7月，約30萬的強積金供款及附加費。



翻查資料，過去兩個半月內，鮮芋仙接連關閉將軍澳、旺角、天水圍、粉嶺及大埔5間分店，全年累計結業8間。員工陳先生（化名）向《香港01》表示，元朗及粉嶺分店均被執達吏封舖，店內設備及傢俱亦遭拍賣；據網上相片，今年7月元朗分店門外貼出拍賣行的告示。

陳先生說，上周有員工發現僱主未有繳付今年6月及7月的強積金供款，估計至少6至8名員工受影響；暫未有拖欠薪金的情況。其後他向直屬上司及人事部反映，獲告知「公司正在跟進」，他又查詢可否在限期前處理，卻未獲回覆。他稱擔心公司結業，並透露部份員工已打算辭職。

今年7月元朗分店被拍賣行貼出「拍賣甜品店設備及傢俱」通告。（網上圖片）

就有指鮮芋仙未有為部份員工支付涉及兩個月的強積金供款,積金局回覆《香港01》查詢指,鮮芋仙尚未為4名員工繳交2024年10月至12月,約5,000元的強積金供款及附加費,積金局已入禀小額錢債審裁處為受影響員工向鮮芋仙提出民事申索。此外,鮮芋仙亦未為約140名員工繳交2025年6月及7月約30萬的強積金供款及附加費。

積金局表示，正積極與鮮芋仙跟進，如鮮芋仙未能補交欠款，積金局會入稟法庭向其作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。積金局又說，今年8月再接獲一名鮮芋仙員工有關懷疑欠交供款的投訴，該個案正與上述追討行動一併跟進。

《香港01》上周六報道，根據法庭資料，鮮芋仙以多間名為「One Fresh」或「Next Step」的有限公司營運不同分店，該些公司鮮芋仙自2023年起有零星欠租情況，踏入2025年情況變得嚴重，1月至7月底，已先後被追租近570萬元，涵蓋荃灣、屯門、觀塘等14間分店，當中至少11間相信是鮮芋仙分店，其中7間已經結業。公開資料無法得知租金最終有無繳交。

台灣過江龍鮮芋仙於2019年進軍香港市場，以手工芋圓、雪花冰等馳名，曾一度引發排隊熱潮。鮮芋仙高峰期在港曾擁有19間分店，惟近年縮減規模，官方網站顯示截至今年8月1日，全港剩下9間分店，包括兩間港島分店、4間九龍分店、3間新界分店。