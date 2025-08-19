因販毒罪囚12年青年　曾策劃向警投特強汽油彈　官斥歹毒加監2年

現正就販毒罪服刑12年的青年，5年前涉與他人策劃在觀塘海濱，於科大學生周梓樂悼念活動後，向警方投擲「特強汽油彈」。他否認1項串謀縱火罪，並辯稱無意參加或製作汽油彈，只為獲得工作機會才附和他人，惟經審訊後被裁定串謀縱火罪成。區域法院暫委法官蘇文隆今（19日）判刑時，斥被告心腸歹毒，行動會助長暴徒的氣燄，罪加一等，判囚4年。被告正因販毒案服刑逾12年，法官下令當中2年分期執行，即加監2年。



被告施瀚榮，21歲，被控於2020年3月3日至3月4日期間，在香港與黎明耀串謀無合理辯解而用火摧毀或損壞屬於他人的財產。

被告施瀚榮在區域法院被裁罪成後，加監2年。(黃浩謙攝)

擬用壓縮燃氣製特強汽油彈

暫委法官蘇文隆判刑以4年為量刑起點，指案件有多項加刑因素，斥被告心腸歹毒，擬用壓縮燃氣製作爆炸力更強的「特強汽油彈」；案發時社會經歷約1年的暴動，二人計劃的行動助長暴徒的氣燄，延續連綿不斷的暴動，罪加一等。

被告負責招兵買馬

蘇官又指，被告身為策劃人，負責招兵買馬，亦深究行動細節，將目標地點由「將軍澳尚十」轉到人流更多的觀塘海濱，以造成更大傷害，狠批被告為狂徒，考慮到以上種種加刑至6年。

犯案時未滿16歲

此外，蘇官考慮到被告當年未滿16歲，案例指出屬例外因素，應寬大處理，行動未有落實，無警員受傷，以及被告自願提供手機密碼，減刑2年，最終刑期為4年。蘇官續指，被告在2023年販毒罪成被判監12年10個月，基於刑期整體性將2年分期執行，換言之加監2年。

案件編號：DCCC 927/2023