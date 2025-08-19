今日新聞8分鐘｜飲用水風波直擊觀音山水廠｜享和街赤膊男復工

有片｜砵蘭街深宵7男女打鬥 金毛男起飛腳偷襲同受傷 警緝3男

旺角太子發生襲擊案，砵蘭街7名男女打鬥混戰，多人揮拳互打，亦有人起飛腳偷襲但最後受傷送院，一名男子卻阻止打鬥被拉跌倒地。周二（19日）凌晨1時半左右，警方接獲多人報案指，發現有多名人士在太子砵蘭街416號對開街頭打架，當中有男有女。警員接報到場，證實兩男兩女（27歲至35歲）受傷，分別鼻、嘴、手腳及頭部受傷，遂安排救護員到場為傷者包紮，再送往廣華醫院治理。

果子狸被困跑馬地馬會停車場捲閘受傷 消防愛協救出送醫

跑馬地馬會發生動物受傷事件。周一（18日）晚上11時許，馬會總部停車場職員發現，有一隻果子狸，離奇被困在停車場閘口位對上天花板、仍未拉開的捲閘狹縫間。

何伯涉向婦人噴殺蟲水案 控方改控襲擊罪 案押後至9.30再提訊

因子女爭產風波而成為話題人物的何伯，今年5月與何太在屯門站疑與一名婦人口角，何伯涉取出殺蟲水噴射對方，案件今（19日）於屯門裁判法院再訊。裁判官應控方申請，改控襲擊致造成身體傷害罪，案件押後至9月30日再訊，待辯方索取文件及提供法律意見。被告續准保釋，其左手2隻手指仍然包紥住，另獲准短暫離港。

十數名公眾人士散庭後冒雨等候被告，見被告出庭一擁而上。

政府飲用水｜商人涉提供冒牌水被控欺詐罪 還押至11.11再提訊

政府早前改向新供應商鑫鼎鑫商貿有限公司訂購飲用水，卻發現新供應商疑未能履行合約，即把合約叫停並報警，從而揭發該公司疑涉未經內地製造商批准投標及提供冒牌水，涉案相關的一名男子被控欺詐罪，今（19日）於東區裁判法院提堂。署理主任裁判官張志偉將案件押至11月11日再訊，以待進一步調查，包括與飲用水的實際生產商作追查，檢驗冒牌與正牌飲用水的分別，及檢驗被告辦公室的電腦。被告保釋申請被拒，需還押候訊。

飲用水風波｜直擊「水源」之一東莞觀音山水廠 職員稱不知鑫鼎鑫

鑫鼎鑫商貿有限公司早前獲政府5,2942萬元合約，涉嫌未經內地製造商批准投標並提供冒牌水，警方追查發現飲用水產自東莞樟木頭一間廠房。《香港01》記者根據物流公司提供的地址，到東莞觀音山礦泉水廠追訪，職員表示不知道鑫鼎鑫公司，又指會販賣飲用水到各處，包括深圳。該處疑似是代工廠，存有多個品牌標籤的飲用水，部份標籤及瓶口防偽膜的設計，和鑫鼎鑫提供的「鑫樂觀音山」相近惟顏色不一。

政府冒牌水風波｜失蹤物流署長今年夠鐘退休 上月授勳讚貢獻甚豐

政府買冒牌水風波，財庫局局長許正宇在緊急會議點名政府物流服務署承擔主體責任，惟署長陳嘉信連日失蹤，記者到訪辦公室外也未見其蹤影，只見副署長上班。《香港01》翻查公務員內部資料，顯示陳嘉信今年5月22日滿60歲，屬於舊制公務員的他「夠鐘」退休。不過，政務官人手荒之下，部門有彈性延長公務員退休年期，政府內部盛傳陳嘉信月內退休，未見官方出稿接任安排。

過往高層官員退休前後都獲頒勳銜，陳嘉信亦不例外。上月，政府公布今年授勳名單，陳嘉信獲銀紫荊星章，當時表揚他在政府採購和物料供應等範疇貢獻甚豐，一直盡心竭力服務，表現傑出。勳銜頒授典禮今年底舉行，授勳委員會成員譚耀宗向《香港01》表示，當時基於公務員事務局推薦才頒勳銜予陳嘉信，「畀勳銜嘅嘢，發咗係可以收返嘅，技術上係無問題嘅，宜家只係宣布咗啫，未發」，但要視乎調查判斷責任誰屬。

電梯工過勞死｜酷熱下趕救困𨋢客猝死 公司拒認工傷 妻泣訴無良

59歲電梯維修技工陳家兒，去年7月6日起連續工作59小時後，休息一晚，翌日（9日）再開工，豈料當日下午在解救困𨋢乘客後猝然倒地，死因是缺血性心臟病。陳家兒撒手人寰，遺孀陳太悲痛欲絕，她指丈夫投身電梯維修業已40年，在星瑪電梯工作25年半，長期工時過長，去世前半年平均每月工時約352小時，懷疑是「過勞死」。陳太控訴僱主拒絕承認工傷，甚至不願支付10萬元殮葬費，高層對家屬更不聞不問，她直言心寒：「無功勞都苦勞……即係10萬元都不值嘅？」由於本港法律未將「過勞死」納入規範，家屬難以獲得賠償，「我一個平民，沒錢嘅人，點同呢啲大公司打官司啊，大佬？」但為了討回公道，陳太現正申請法援，打算在法庭釐清爭議。

星瑪電梯回覆指，對家屬致以深切慰問，並指一直與其家屬保持溝通。事件後，已立即向家屬發放恩恤金，亦已把額外為同事購買的人壽保險的賠償交予其家屬。勞工處則指，如僱主及家屬就個案存在爭議未能解決，會將有關個案交由法院裁決。勞工處已安排家屬經法律援助署協助， 由法院釐清個案涉及的爭議。

享和街爭錶位｜赤膊男復工親受訪 開工為養妻活兒 日後以和為貴

荃灣享和街一車房上月初與駕駛人士爭咪錶位爆發衝突，姓關（47歲）車房男職員喝罵對方「你新嚟㗎？」引起熱議，成為網上公審對象。事隔月餘，綽號「紋身佬」的關先生復工，連日來不少人拍下其開工照擺上網，他接受《香港01》訪問時表現豁達：「咪影囉，老實我都要搵食，我都要養妻活兒㗎嘛啱唔啱先，唔通我唔使食政府養我呀？」強調需要養家糊口而工作，認為當時只是一場普通的泊位口角。他表示事件後學會改變，日後面對爭執「平和啲囉，我公司都要做生意㗎嘛」，並會以報警代替與人對罵，希望日後專注於工作，避免再惹事端。