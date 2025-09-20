鰂魚涌戰時炸彈｜女住戶疑遺漏物件　返家遇阻不適　人貓齊送院

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，威力巨大、風險極高，當局大規模疏散附近18幢商業及住宅大廈，涉及1900戶、約6000人，當局晚上出動無人機，呼籲附近居民撤離，以便今日（20日）拆彈。

消息稱，昨晚（19日）11時許，一名女住戶離開之際，懷疑遺漏物件在家，打算折返時遭到阻撓，女住戶情緒激動報稱感到不適，由救護員將她抬上擔架，再由救護車送院接受檢查。就現場可見，警方協助搬運其個人物品，連貓帶籠帶上救護車。

女住戶報稱感到不適，由救護員將她抬上擔架，再由救護車送院接受檢查，警方協助搬運其個人物品，連貓帶籠帶上救護車。（陳永武攝）

▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼

爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）
鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）
爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）
▼9月19日晚上撤離情況▼

鰂魚涌濱海街一個地盤發現懷疑戰時炸彈，當局預計要通宵拆除，並疏散現場附近18幢商業及住宅大廈，涉及1,900戶、約6,000人；多人乘搭旅遊巴離開。（陳浩然攝）
