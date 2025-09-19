鰂魚涌戰時炸彈｜公共交通明日或受影響　運輸署籲出行前留意安排

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，今午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，威力巨大、風險極高，當局大規模疏散附近18幢商業及住宅大廈，涉及1900戶、約6000人。



運輸署同晚指出，鰂魚涌濱海街介乎英皇道與華蘭路之間的路段仍然全線封閉；英皇道（往柴灣方向）近濱海街的部分行車線維持封閉，明日（20日）附近一帶的路面交通和鐵路、專營巴士、電車等公共運輸服務可能會受到影響，署方呼籲市民在明早出行前，留意路面交通和公共運輸服務的安排，並按情況檢視出行的需要。



港鐵亦指，正評估有關工作對明日列車服務的影響，由於港島綫和將軍澳綫的相關路段，都在受影響範圍內，預計明天港島綫及將軍澳綫列車服務，會受到顯著及較廣泛的影響。港鐵會於明早頭班車之前作出公佈，同時懇請乘客明日留意有關車務情況，並檢視出行需要。如需出行，請為行程預留充裕時間，並在可能的情況下選取替代路綫，港鐵透過MTR Mobile、港鐵網頁以及傳媒等，發放的最新列車服務資訊。



鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

運輸署表示，因突發事件，鰂魚涌濱海街介乎英皇道與華蘭路之間的路段仍然全線封閉；英皇道（往柴灣方向）近濱海街的部分行車線維持封閉。

運輸署指出，正和警方及相關部門緊密協作，密切留意突發事件的處理進展。視乎處理突發事件行動的進度，明日附近一帶的路面交通和鐵路、專營巴士、電車等公共運輸服務可能會受到影響。運輸署呼籲市民在明早出行前，留意路面交通和公共運輸服務的安排，並按情況檢視出行的需要。

署方會督導和協調各公共運輸服務營辦商做好穩妥部署和應變，務求把對市民和乘客出行的影響減至最低，市民明日出行前，應留意電台、電視台、運輸署網頁（www.td.gov.hk）及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕交通時間。受到封路影響，駕駛人士請考慮改用其他道路，並遵從在場警務人員指示。

爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

另外，港鐵宣布，因應鰂魚涌一個地盤發現疑似戰時炸彈，警方正在緊急疏散受影響範圍，並於明日（20日）凌晨2時起進行拆彈工作，其間附近範圍的人員須按規定撤離。港鐵正配合有關安排，事前撤離車站、隧道，以及相關設施人員。

港鐵正評估有關工作對明日列車服務的影響，以作出調動。由於港島綫和將軍澳綫的相關路段，都在受影響範圍內，預計明天港島綫及將軍澳綫列車服務，會受到顯著及較廣泛的影響。港鐵會於明早頭班車之前作出公佈。

港鐵同時懇請乘客明日留意有關車務情況，並檢視出行需要。如需出行，請為行程預留充裕時間，並在可能的情況下選取替代路綫，港鐵透過MTR Mobile、港鐵網頁以及傳媒等，發放的最新列車服務資訊。鑑於事件的突發性質，港鐵感謝乘客的體諒及理解，繼續會和相關政府部門緊密溝通，並盡快交待最新資訊。

鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

+ 2

▼鰂魚涌戰時炸彈 9月19日晚上撤離情況▼

