飲用水風波爆發6日 陳嘉信今終公開現身 中午將聯許正宇見傳媒
撰文：陶嘉心
出版：更新：
政府購買飲用水風波爆發6日，政府物流服務署署長陳嘉信一直沒公開現身，僅在昨（20日）上班時在辦公室外向守候傳媒稱「早晨，我今日唔打算同你哋（訪談）」。到剛剛10時，財經事務及庫務局公布，檢討政府採購機制專責小組今日（21日）舉行首次會議後，陳嘉信與財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）、同時是審批標書的「中央投標委員會」主席黎志華，會議後將會在政府總部會見傳媒。
早前政府物流署向鑫鼎鑫商貿有限公司批出逾 5000 萬元的合約，惟該公司涉嫌未經內地製造商授權投標並提供冒牌水，警方之後揭發該公司提供的飲用水生產商為東莞樟木頭水廠。審計署昨日與陳會晤，審核「政府採購樽裝飲用水的招標過程」。審計署表示，如發現有不足或違規，定如實報告。
