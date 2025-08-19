結業潮｜馬莎Marks & Spencer旺角店8.24結業 一連七日88折清貨
撰文：吳美松
馬莎Marks & Spencer食品專門店位於旺角朗豪坊地庫的分店近日宣布，因租約期滿將於8月24日結束營業。在結業清貨期間，該分店推出一連七日限時88折優惠。該分店已有10年歷史，更是馬莎首次於亞洲區引入「Hot Food to Go」概念的分店，提供豬肉卷、熱烘三文治及熱狗等美食，同時設有用餐區。
馬莎Marks & Spencer食品專門店位於旺角朗豪坊地庫的分店佔地3,600平方呎，開業至今已有近10年，當時是馬莎在全亞洲最大的食品店，供應超市的急凍食品、新鮮蔬果、罐頭、零食、麵包等；同時亦是馬莎首次於亞洲區引入「Hot Food to Go」概念的分店，提供豬肉卷、熱烘三文治及熱狗等美食，並設有用餐區。
對於馬莎朗豪坊店結業，網民紛紛表示不捨，在社交平台留言指「求佢唔好退出香港」、「我好鍾意坐低食個三文魚bagel，佢執左我點算」等，亦有網民猜測其不續約的原因是消費降級，「香港消費降級？ 佢唔係算係平價嗰類，所以要執笠/另覓新竇？」。
翻查資料，馬莎在2022年1月已關閉有逾20年歷史的荷里活廣場分店，同年6月再關閉黃埔分店。荃灣荃新天地分店於去年3月結業後，同年11月在同一商場重開。馬莎早前以月租約600萬元，續租位於中環、1996年開業至今有近30年歷史的旗艦店舖位。該店面積逾2萬平方呎，樓高3層，設有地下、1樓及地庫。
