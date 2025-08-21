今日新聞8分鐘｜自閉男回家失足墮斃｜AI全紅嬋賣雞蛋粉絲中招

九龍灣宏照道過路女子捱Tesla撞 飛墮地上鞋子甩脫

今日（21日）早上9時59分，九龍灣宏照道金利豐國際中心對開發生交通意外，一輛Tesla私家車撞倒一名年66歲的過路女子。傷者攤倒路中一度昏迷，及後回復意識，由救護員送往伊利沙伯醫院搶救。

紅磡藥房「貓店長」疑被偷走 老闆不捨 只盼好好照顧樂樂

紅磡民裕街一間藥房的「貓店長」樂樂，自上周六（16日）起失蹤，懷疑遭人偷走。事件引起愛貓網民熱議，在社交媒體發帖助老闆尋貓，並指摘偷貓賊行為。藥房老闆飼養「樂樂」十多年，「有感情，唔捨得」，希望偷貓者也是愛貓之人，能夠好好照顧「樂樂」。

「香港議會」錢寶芬被終止「長俸」 公務員事務局：根據法例行事

退休懲教主任錢寶芬宣稱被終止領取「長俸」退休金，她上月底被警方國安處懸紅通緝，指她在境外籌組、成立或參與「香港議會」，涉嫌干犯《香港國安法》下的顛覆國家政權罪。

公務員事務局回覆《香港01》查詢時表示會根據法例行事，提到已刊憲指明針對潛逃者施行的措施。翻查資料，當時刊憲措施包括禁止向錢寶芬提供資金或處理資金。

飲用水風波陳嘉信致歉 認不足沒答問責「造假令署方未及時覺察」

政府飲用水風波爆發6日，政府物流服務署署長陳嘉信今日（21日）終首度開腔回應。陳嘉信稱，事件中懷疑以詐騙手段獲得合約的公司，或從不正當渠道獲部份真實文件，亦有透過偽造成份文件以符合投標要求，令物流署未能及時覺察潛在的造假成分。陳嘉信稱，事件令社會關注政府採購工作，亦令公務員對食水安全有疑慮，就此代表物流署向公眾致歉。在問答環節，陳嘉信回應稱，主體責任由物流署承擔是責無旁貸，到問答環節完結、陳嘉信等人離開時，記者再追問陳嘉信：「你本人會點樣為事件問責？」陳嘉信未有回應。

花園街墮斃｜自閉男疑無鎖匙爬回家失足 父黯然：摸佢鼻仲有溫度

一名22歲姓楊男子，今早（20日）約10時半由花園街195號華美樓天台墮下，倒臥平台不醒人事，他立即被送往廣華醫院搶救，其後惜告不治。《香港01》記者接觸到楊男父親，他表示兒子自小便確診自閉症，需到中心上課，今早離家發現忘記帶八達通及鎖匙，在家門前呼叫家人無果後，懷疑欲由天台爬回家中，不慎失足墮樓。案發不久，楊父獲鄰居告知聽到巨響，他衝到天井平台，發現兒子已奄奄一息，「我再摸摸佢個鼻......都仲有溫度吖」，惜兒子搶救後返魂乏術，楊父黯然「冇乜嘢想講，淨係唔甘心啦......唉……」

全紅嬋慘遭騙徒用AI假冒帶貨賣雞蛋 大量粉絲中招下單近5萬張

隨着AI技術的普及，「複製」特定人物聲音已實現「一鍵式」操作，同時也帶來了民事侵權甚至涉嫌犯罪的法律問題。

隕石撞地球？日本多地深夜驚現「神秘光球」墮落 讓夜空亮如白晝

日本九州、四國與關西等地民眾19日深夜約11時紛紛目擊不明光球劃破夜空，鹿兒島、宮崎、松山、高知到大阪等地，同時傳出天空突然被照亮的景象，許多人驚呼「以為是隕石」、「還以為櫻島爆發」。

鸚鵡說出「一句話」竟成破獲英國販毒集團線索 15人判監共103年

英國一名販毒集團的成員日前教寵物鸚鵡講販毒術語，未料這竟成為警方偵破集團的線索。