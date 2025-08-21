樂善堂戒煙計劃一年內成功率28.1%　40年老煙民日吸15支靠3招戒甩

在衞生署控煙酒辦公室資助下，樂善堂推展六期的「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃，以協助企業鼓勵員工戒煙。樂善堂今日（21日）舉行新一期啟動禮，並公布計劃成效，港大護理學院王文炳教授表示，整體僱員半年內的戒煙率為23.9%，一年內則升至28.1%，戒煙及減煙率合計44.6%；對比沒有參與計劃的僱員，他們的戒煙率和減煙率在半年內分別高出4倍及兩倍。



跨境司機羅先生煙齡已有40年，由於工時長甚至日夜顛倒，每日吸約15支煙。在妻女的鼓勵下，他自行申請戒煙輔導服務，惟身邊不少同事為煙民，煙癮難耐，成效不似如期，於是他決心轉用戒煙香口膠，並丟掉所有煙草火機，同時避免到煙癮發作的地方，於是不經不覺戒煙超過一年半，從此上樓梯不再喘氣，睡眠質素也明顯改善。



九龍樂善堂主席李培埡（左三）、港大公共衞生學院榮休教授林大慶（右三）、港大護理學院王文炳教授（左二）、九龍樂善堂第一副主席温文蕙（右二）、樂善堂常務總理王鄭凱瑜律師（左一）及九龍樂善堂總幹事劉愛詩（右一），在8月21日舉行新一期「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃啟動禮。（樂善堂圖片）

樂善堂公布「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃成效。（樂善堂圖片）

「愛．無煙」第六期計劃逾900人參加戒煙 較上期增16.5%

在衞生署控煙酒辦公室的支持下，九龍樂善堂於2013年起推行「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃，旨在協助企業推動員工戒煙，第六期計劃已於2024年12月結束，涵蓋行業包括物流運輸、建造、物業管理、酒店、金融等。

第六期計劃中，參與企業共有126間，逾900名吸煙員工接受戒煙服務，人數較上期增加16.5%。而過去12年間，累計有超過600間企業參與，服務逾2.4萬人次，並為超過4,300名吸煙員工提供戒煙輔導服務。

眾嘉賓與參與「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃的企業合照。（樂善堂圖片）

參與計劃僱員年內戒煙成功率達28.1%

樂善堂順利完成六期計劃後，委托香港大學護理學院評估計劃成效。負責研究計劃成效的王文炳教授表示，計劃追訪905名參加戒煙輔導服務的吸煙僱員，當中女性佔23.2%，男性佔74.4%，另有2.4%沒有提供性別資料，而半數吸煙僱員年齡為30至49歲。

計劃共有兩種不同戒煙輔導服務，全部都提供針對行業特質的健康講座，分別在於個人化WhatsApp交流，以及定期短訊SMS提示。所有參與者免費獲發12周的尼古丁替代治療，包括戒煙貼及戒煙糖，並提供電話輔導服務及小冊子。

該項研究由2023年1月開始，研究團隊通過電話跟進吸煙者過去7日的戒煙狀況，跟進時間為參與輔導服務後一周、1個月、3個月、半年及1年。結果顯示，整體僱員半年內的戒煙率為23.9%，一年內則升至28.1%，戒煙及減煙率合計44.6%。

九龍樂善堂李培埡主席呼籲大家支持多管齊下的控煙政策，共同以無煙香港為目標。（樂善堂圖片）

教授︰尼古丁替代治療確實能夠顯著提升戒煙效果

王文炳指，是次研究結果顯示，相比沒有使用尼古丁替代治療的僱員，參與計劃僱員的戒煙率和減煙率，在半年內分別高出4倍及兩倍，即尼古丁替代治療確實能夠顯著提升戒煙效果。未來需進一步探討更具互動性的戒煙方案，以提升成效。

此外，參加計劃的企業對樂善堂提供的健康講座滿意度甚高，企業評價講座可增加煙害與健康知識達到8.0分，企業滿意計劃服務更達8.6分，超過90%企業表示日後再參加樂善堂的戒煙計劃。

香港大學護理學院王文炳教授公布「愛．無煙」計劃數據。（樂善堂圖片）

跨境司機40年煙齡日吸15支煙 年廿八決心洗邋遢轉用戒煙香口膠

50多歲的羅先生為一名跨境司機，煙齡已有40年，由於工時長甚至日夜顛倒，每日吸約15支煙。他的妻女考慮到長遠的健康情況，經常勸喻他戒煙，於是他自行在2023年9月上網申請戒煙輔導服務，社工及護士了解情況後，透過郵寄提供戒煙貼。

雖然戒煙貼初時確有成效，惟羅先生使用兩個月後，由於目睹周圍的同事抽煙，煙癮難耐，間中接觸煙草。 直至去年2月，他在年廿八仍然相約數名同事一起戒煙，再加上與計劃社工商量後，同意轉用戒煙香口膠，決心「年廿八．洗邋遢」。

九龍樂善堂李培埡主席（中）頒發「無煙工作間五年連譽卓越獎」予萬迪有限公司及豐盛機電工程集團有限公司。（樂善堂圖片）

成功戒煙3個秘訣︰丟掉煙草火機、避免到煙民聚集地、吃零食

羅先生丟掉所有煙草火機，同時避免到煙癮發作的地方，例如煙民聚集的吸煙區等。當他煙癮發作時便使用戒煙香口膠、糖或零食。如是者不經不覺戒煙超過一年半。

羅先生更分享身體狀況，稱戒煙後步上樓梯較為輕鬆，沒有喘氣，睡眠質素也明顯改善，每當想到女兒日後成家立室便感到十分高興。他寄語所有煙民︰