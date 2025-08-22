今日新聞8分鐘｜女大鬧麥記打罵店員｜父子失蹤最後露面紅磡寶來

紅磡藥房「貓店長」失而復得 老闆心痛：餓咗幾日 個肚凹晒

好消息，紅磡民裕街一間藥房，失蹤多日的「貓店長」樂樂回家了。今早（22日）有街坊在附近大廈發現樂樂蹤影，抱回給藥房老闆。人貓重聚，老闆心痛說：「殘咗呀！肚都凹晒。」現正設法給牠餵食補足體力。

車cam｜大埔電單車攝車罅捱田螺車撞 鐵騎士連人帶車被推行數米

大埔發生驚險車禍。今日（21日）下午4時40分，一輛重型貨車及一輛電單車，在南運路近廣福道交界相撞。電單車司機腳部受傷，由救護車送往那打素醫院治理；警方正調查車禍起因。

網上瘋傳案發一刻車cam片段，可見多輛車正在南運路候燈，一輛電單車突從車群中「攝車罅」，打橫緊貼停在田螺車前方。轉燈一刻雙方同時起步，結果田螺車即將電單車撞跌，鐵騎士人仰車翻、連人帶車被推前數米始停下。片主車內傳出男聲驚呼：「嘩，架電單車瞓低咗呀，睇唔到呀架大車！」幸片末可見鐵騎士自行爬起。

打風｜天文台：預料今晚掛一號風球 低壓區增強今晚入港800公里

【打風／天文台／天氣／劍魚／一號風球／3號風球／hko／暴雨警告】天文台今早（22日）指出，現時位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，預料會在未來兩三日橫過南海中北部，大致移向海南島南部及以南海域。

天文台今午12時發特別天氣提示指，預測該熱帶氣旋今晚進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。天文台指，該熱帶氣旋會在周末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。

當增至熱帶風暴級，料將命名「劍魚」（Kajiki，日本提供名稱，即劍魚星座）。

石硤尾大坑東邨校巴倒車 婦人捱撞當場死亡

石硤尾發生奪命車禍。今午（22日）約4時09分，據報一名婦人在大坑東邨停車場，遭一輛校巴撞到。救援人員接報趕至，證實婦人已明顯死亡。

警方封鎖現場調查，並架起帳篷將死者遺體遮蓋，其後聯絡上死者子女趕抵認屍，其間其中一名兒子一度蹲在地上痛哭，呼叫「阿媽，我要煮飯畀你食！我要陪你去公園！」親友隨後在現場路祭。涉案校巴女司機則被帶上警車，警方正調查意外起因。

惠州女大鬧麥當勞 毆打店員大罵Rubbish 叫囂｢認識大把警察｣

據內媒報道，8月19日晚，廣東惠州一家麥當勞內，一名女子與工作人員發生爭執，不僅用粗口辱罵在場工作人員和勸架顧客，更大聲叫囂「我認識大把警察」，引發網絡爭議。

父子失蹤｜49歲唐健、12歲唐孟迅下落不明 最後露面紅磡寶來街

隨着AI技術的普及，「複製」特定人物聲音已實現「一鍵式」操作，同時也帶來了民事侵權甚至涉嫌犯罪的法律問題。

警搗偷拍集團拘10人 揭夫婦開頻道3年吸9000會員 骨幹供相供片

警方網罪科搗破偷拍集團，揭發一對夫妻營運免費公開頻道長達3年，由骨幹成員在公共交通工具、商場及車站等人流多的地點偷拍女性，再向主腦「供相供片」，吸引同好付費成為會員，甚至逐次以數百至2,000元付款購買及下載相關相片及影片，會員人數高達近9000人，所得犯罪得益達400萬元。警方昨日（21日）拘捕10名男女，包括主腦夫婦、協助洗黑錢的家人及4名負責偷拍的骨幹。

殲-35料首亮相閱兵 專家豪言世界最先進艦載機：絕對能打敗F-35

北京下月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵，多個媒體預測第五代隱形艦載戰機殲-35將會在閱兵式上首次亮相。此外網上近月也流出多張照片，顯示殲-35與殲-15T艦載機編隊飛行，疑為閱兵式作準備。

世界最大跨度鐵路拱橋工程突發意外 川青鐵路段6人遇難10人失聯

今（22）日凌晨三時許，青海省境內川青鐵路尖扎黃河特大橋施工過程中發生繩索斷裂事故。事發時，現場共有15名施工工人及1名工程項目部負責人正在作業。截至22日下午，事故已造成6人遇難，仍有10人失聯，救援工作正在持續展開。