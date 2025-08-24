東涌東站設備房疑用內地冒牌牆磚　拆牆重建　港鐵指令大判交報告

本港疑似再發生「冒牌貨」事件。正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定德國品牌材料，而是用了內地牆磚，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身，猶如政府飲用水翻版。



港鐵回覆《香港01》查詢證實較早前曾接獲投訴信件，已向總承建商進行查詢，並要求核查有關情況和就事件提供全面的報告。港鐵又指，相關磚材批次，將不會在是次工程中使用。



興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定品牌的材料，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

分判商提供來自內地名稱相近磚材 冒充德國品牌正貨

由保華及中國鐵建公司聯營公司的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，原定使用由德國集團Xella生產的「YTong」磚材，該品牌在港僅有捷威建材有限公司（Jetways Building Materials (Hong Kong) Limited）為唯一代理。不過，分判商卻疑似提供來自內地、名稱相近的「Beijing YiTong」磚材，並貼上仿冒商標冒充正品「YTong」。

消息人士又指，代理曾多次致函及致電港鐵及承建商舉報，而港鐵曾在工程期間，曾要求主判及分判商提交原廠授權等證明文件。消息人士又提供圖片指，磚材一度被送到工地砌牆。

興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站工程。（資料圖片／梁鵬威攝）

港鐵：用作砌造車站設備房間非結構性間隔牆

港鐵回覆《香港01》查詢證實較早前曾接獲投訴信件，已向總承建商進行查詢，並要求核查有關情況和就事件提供全面的報告，港鐵將會對報告進行獨立檢查及核實。港鐵指，有關材料是用作砌造車站設備房間的非結構性間隔牆，工程於今年6月開始。

港鐵又指，總承建商已向港鐵確認函件中提到的相關磚材批次，將不會在是次工程中使用，強調會與總承建商繼續跟進，並責成和督導其按合約，按時、按質、按量完成工程。