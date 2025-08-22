外勞觸發餐飲業內訌？　黃家和稱可暫停　多個商會聯署「大反擊」

政府在2023年9月推出為期兩年的「補充勞工優化計劃」，暫停26個工種不可輸入外勞的規定。優化計劃將於9月4日到期，商界罕有指飲食業已毋須外勞，香港餐飲聯業協會會長黃家和近日接受傳媒查詢時表示，食肆結業潮減少勞動力空缺，認為餐飲業輸入外勞目的已完成亦可以暫停。不過，多個飲食業界今日（22日）發表聯合聲明，要求政府延續「補充勞工優化計劃」，並懇請政府慎重考慮飲食界「真正」的聲音。



5至7月失業率 餐飲服務升至6.4%

根據特區政府最新統計，本港5月至7月失業率上升至3.7%。當中餐飲服務業失業率由6%升至6.4%，是失業率最高的組別之一。有勞工界立法會議員認為，現時不少食肆及酒樓結業，釋放出大量本地勞動力，建議政府暫停輸入外勞。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目表示，近期餐飲業生意明顯受很多因素影響下跌，亦見有不少食肆、集團式餐廳及酒樓相繼結業，尤其酒樓結業影響更大，往往一間酒樓結業，有超過100名員工失業。餐飲業的失業率由6%升到6.4%，1%差不多代表有2000人，多了0.4%，即是多了8000人失業。相信政府補充勞工輸入計劃下，勞工處會密切關注情況作衡量和監察。

黃家和：餐飲業輸勞目的已完成、可暫停

黃家和昨日在電台節目中對此表示認同。他指出，過往幾年有差不多3萬人透過輸入外勞計劃獲批來港從事飲食業，但在本地釋出大量人力資源以及本地勞工優先招聘原則下，暫時沒有必要再輸入新的外勞，以免影響本地勞工的飯碗。

黃家和與飲食界立法會議員張宇人對外勞議題立場大相逕庭，後者近日屢發表爭議言論，宣稱有外勞分擔工作令打工仔「開心咗」，又指經營困難的餐廳不應「死撐」，「要結業就提早結業」。

有報章專欄指，黃家和與張宇人關係欠佳向來是公開秘密，張曾多次質疑黃在業內的代表性。該專欄就暫停輸入外勞建議，向黃家和查問會否擔心惹來張宇人批評，他笑言：「唔驚啦！有咩所謂，保障本地勞工先係最大前提。」

多個飲食商會：一致要求政府延續「補充勞工優化計劃」

然而，多個飲食業界商會今日發出聲明，就近日社會有聲音建議停止「補充勞工優化計劃」提出意見，稱近期有食肆倒閉及暫停營業，但前線人手空缺仍存在，不應為失業率短期波動就貿然叫停有助行業持續運作的計劃。

聲明又指出，業界一直積極招聘及培訓本地員工，但現時是需要外勞支援才能維持良好運作及發展，要求政府延續「補充勞工優化計劃」，並懇請政府慎重考慮飲食界「真正」的聲音。

黃家和是香港餐飲聯業協會會長，惟本次有份聯署的商會，亦包括香港餐飲聯業協會。