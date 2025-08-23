會否調整外勞政策？　李家超：第二季店舖租賃上升有利找工作

政府統計處早前公布，5月至7月經季節性調整失業率由上期的3.5%升至3.7%。行政長官李家超今日（23日）視察觀塘區後見記者，被問及失業率上升，飲食及零售外勞政策會否調整，以及對行政會議成員張宇人宣稱引入外勞令打工仔「開心咗」有何看法，如何看待相關說法。李家超表示，第二季店舖租賃數字上升3成，超過一半是餐飲業，相信是針對某一些業界的找工作的有利情況。



行政長官李家超今日（8月23日）落區後見記者。（廖雁雄攝）

李家超：失業率上升0.2% 整體經濟發展正面

李家超指失業率上升0.2%，但整體經濟發展正面，估計今年經濟增長2-3%，但個別行業成功亦有部分不太成功；整體工資有上升趨勢，工資中位數上升6.8%；消費方面形勢穩住，有輕微增長；第二季租賃數字上升3成，超過一半是餐飲業，相信是針對某一些業界的找工作的有利情況。

他相信香港具備靈活性，稱了解工人需要時間找工作，而「黑工」是不應該的，濫用機制都要嚴肅管控。

他又指出，就界別而言，都有幾個失業率上跌，強調香港經歷經濟轉型期，面對大環境更替，工人轉工需要時間、技術可能有新要求，政府會透過再培訓計劃大力作出支援。

行政長官李家超今日（8月23日）落區，到訪牛頭角彩興路簡約公屋。（廖雁雄攝）

李家超：轉型結合科技 有成功例子

李家超表示，見到有媒體報道很多大的成功例子，例如做燒臘、餐飲開多了，收入增加了，他們重視每一區的需求，並非一刀切，菜式有所不同，又利用應用程式組合。他又稱，本地營業食肆應用科技有所上升，例如某些壽司店就是按需求加科技應用。

孫玉菡陪同李家超落區後共同見記者。（廖雁雄攝）

孫玉菡：下月起本地招聘要到勞工處就業中心實地進行

勞工及福利局局長孫玉菡表示，補充勞工優化計劃需讓本地工人優先就業，申請者需在四個星期的本地招聘期無果才可獲處理。他強調，當局有持續優化措施，包括僱主半年只有一次申請機會。他又指，飲食業並非所有工種都有足夠勞工供應，有些工種長期無人做，例如洗碗工，他明白社會關注侍應生及初級廚師等職位，故下月起四個星期本地招聘一定要到勞工處就業中心實地招聘。