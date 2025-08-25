今日新聞8分鐘｜印尼姐姐為情爭執｜警司非禮襲擊罪脫官信嬉戲

屯門消防車翻側．車cam｜消防趕赴執勤 私家車高速衝出攔腰猛撼

今午（24日）屯門鳴琴路與石排頭路交界，一輛消防車與一輛私家車發生相撞，其中消防車更撞至翻側。意外中，共有7人受輕傷，其中包括5名消防員、私家車司機及乘客。

《香港01》獲得讀者提供車禍一刻車Cam影片，可見當時消防車閃燈沿鳴琴路直駛前往執勤，途經鳴琴路及石排頭路十字路口時，一輛私家車突然從其左方高速駛出，攔腰直撼其左後尾部，消防車登時被撞至「失平衡」，撞向一交通燈及欄杆後向右翻側，再滑前數米始停下。

洪水橋亦園路男子浴血伏屍橋底 附近七人車染血迹 警列謀殺調查

今日（25日）上午6時18分，警方接報，一名男子倒臥在洪水橋亦園路一個露天貨倉對開港深西部公路的橋底，身上染血。據報附近停泊了一輛七人車，車上亦有血迹。51歲男事主證實當場死亡，警方將案件列作「謀殺」，交由新界北重案組第二隊跟進，正調查死者背景及死因等。消息稱，死者居住於兇案現場附近，據悉其後腦有一處傷痕，不排除是致命傷。

警員在七人車上蒐證，並通知車主到場協助調查。警方鑑證科「罪案現場勘查（CSI）流動實驗室 」車輛、機動部隊及政府化驗師亦到場搜證。下午2時，仵工到場將遺體移送殮房。

荃灣兩男搭枱食早餐 疑不滿䟴腳叉棍互襲 兩敗俱傷同被捕

荃灣兩名男子今（25日）清晨到兆和街一間餐廳搭枱食早餐，54歲冼男不滿同枱35歲方男䟴腳，勸阻不果憤然用餐叉襲擊對方，方男到私家車取出鐵棍扑傷冼男頭後離開，餐廳職員報警求助。二人涉嫌公眾地方打鬥被警方拘捕並扣留調查，案件交由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。

老闆娘表示，兩人均是熟客，發生爭執時，她曾上前勸架，並試圖分開二人，讓其中一人坐另外一張枱，惟二人未有聽勸，涉事餐枱亦在打鬥期間撞爛，地上染有血迹，坦言「開業18、19年，從來都無試過（發生類似事件）！就係咁小事啫，咁就打交。」

有片｜印尼姐姐為情爭執 火炭站混戰打甩鞋 途人勸停手否則坐監

港鐵火炭站大堂今日（24日）上演印尼姐姐大混戰。據了解，3名印尼女子疑因感情問題起爭執並大打出手，警方到場拘捕一人，其餘兩女已離去，正被警方追緝。網上流傳事發影片，可見一名短髮女子與另外兩女扭作一團，潑液體、扯髮、拳毆樣樣齊，有人更打至波鞋飛脫，在旁港鐵職員勸喻不果。有目擊者後來上前以英文遊說：「If they call police, you stay inside the jail.（若他們報警，你要坐監的！）」

警司陳建愉涉摸女警大腿及臉 官信或只是嬉戲 裁非禮襲擊不成立

警司陳建愉涉在慶祝他升職的酒吧聚會上，摸一名女下屬的大腿及掃其胸，其後又在警署內摸該女下屬臉脥，被控非禮及普通襲擊等罪。陳否認指控，辯稱他曾在美國生活，覺得拍膝搭膊屬朋友接觸，他在派對上或因興奮拍打過女事主大腿，但應立即縮手。他又指女事主略胖且男性化，且性格豪邁，無當他是典型女性看代，只當她是「細佬妹」，又稱當時不知女事主對其行為感冒犯。案件今（25日）於粉嶺裁判法院裁決，署理主任裁判官香淑嫻指，被告對女下屬的行為可能不恰當，但被告指該行為只屬嬉戲的說法可能是真，裁定被告所有罪名不成立。

黃大仙酒樓傷人｜為情為財反目 女子廚房內用魚生刀狂斬舊愛

黃大仙龍翔道110號豪苑商場一間酒樓內今日（24日）發生傷人案，男職員遭女子持利刀襲擊受傷，一度昏迷，女子逃走後被捕。據了解，案中男事主姓李（43歲），女疑犯姓張（44歲），兩人為前度情人關係。兩人疑因感情及金錢問題，於酒樓廚房內發生爭執。期間，女方用自己帶來的一把約一呎長的魚生刀施襲，導致男友腹部、面部、頸部及前臂多處刀傷。男友負傷逃出廚房，由同事報警求助。女方糾纏間左手手臂亦受傷，逃離現場後在沙田坳道被警方拘捕。

現場消息指，事主腹部嚴重受傷，腸臟外露，他半清醒送院搶救，現時情況危殆。

格陵蘭母親「育兒能力測試」不合格 女嬰遭丹麥政府帶走寄養

丹麥一名格陵蘭裔母親在哥本哈根附近誕下女兒後不久，當地政府便把她的女兒送往寄養家庭，而政府這樣做的原因，不僅惹怒丹麥包括哥本哈根和格陵蘭首府努克（Nuuk）在內多地的民眾，冰島首都雷克雅未克（Reykjavik）和英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）亦有聲援活動。

央視發片將福建艦與侵華日軍旗艦比對 引發9月3日閱兵日入列猜測

北京下月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵。外媒《聯合早報》報道，央視近日發布影片，將中國第三艘航空母艦「福建艦」與抗日戰爭時期的日軍旗艦對照，引發輿論猜測福建艦將於9月份的抗戰紀念日入列。