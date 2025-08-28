盛事經濟｜團結基金倡設Young品牌　引入大師賽吸引高消費力觀眾

政府早前公布「M」品牌計劃的改善措施，資助上限不再劃一1500萬元，改為按每個項目總評分，由600萬至1500萬元不等。團結香港基金（下稱：基金）今日（28日）舉辦題為《跨越體育界限 共建盛事之都》的政策報告發布會暨研討會，表示認同新措施，因政府面臨財政困難，並建議當局根據不同賽事類別調整配對基金的比例，包括將「M」品牌表演賽，政府和企業的基金比例由1:1改為3:7，將政府資源撥至其他體育項目。被問會否擔心美斯事件影響投資者意欲，基金副總裁水志偉稱，美斯事件屬個別，而其訪港反映香港仍可吸引球星來港。



基金又建議設立「Young」品牌，專門資助具潛力發展為「M」品牌的賽事，包括青少年賽、全國聯賽、以及專為中高齡資深運動員而設的「國際大師賽」。



團結香港基金今日（28日）舉辦題為《跨越體育界限 共建盛事之都》的政策報告發布會暨研討會。（任葆穎攝）

「Young」品牌資助具潛力發展為「M」品牌賽事

鼓勵公私營資助方面，基金建議文體旅局可設立「Young」品牌，專門資助具潛力發展為「M」品牌的賽事，包括青少年賽、全國聯賽等，資助上限為1000萬。基金又建議引入專為中高齡資深運動員而設的「國際大師賽」，料可吸引具較高消費力的中高齡選手及觀眾訪港，亦配合政府推廣的「銀髮經濟」。基金舉例，2019年美國高爾夫球長青PGA錦標賽，6個比賽日共吸引逾5萬入入場，帶來4000萬美元經驗收益。

倡表演賽政府企業配對基金比例3:7：美斯風波屬個別事件

對於政府日前宣布「M」品牌的資助上限不再劃一1500萬元，改為按每個項目總評分，由600萬至1500萬元不等；水志偉表示認同改革方向，因政府財政困難，應更審慎處理，他又指以往並非每項活動都有1500萬資助，甚至有活動資助少於600萬，他說期望新措施與旅發局和康文署的其他計劃形成「階梯」，並建議當局根據不同賽事類別調整配對基金的比例。

他解釋，現時「M」品牌的表演賽，政府和企業的配對基金比例為1:1。基金表示，由於表演賽的商業娛樂性質較重，建議基金比例可改為3:7，讓政府將資金投放予「Young」品牌。

被問會否擔心美斯事件影響投資者意欲？基金副總裁水志偉稱，美斯屬個別事件，而其訪港反映香港仍可吸引球星來港，事後政府很快就「M」品牌作出檢討。他引述基金建議，往後若私人機構欲申請大型盛事，可諮詢相關體育總會。

至於如何在體育盛事吸引投資者贊助，香港太古集團有限公司公共事務董事唐偉邦在研討會舉例，以往3月是航空公司淡季，而七欖成功將淡季扭轉為旺季，帶動經濟發展。他說商界希望「做大個餅」，不僅推動體育發展，亦有助企業推廣品牌、推廣生意及履行社會責任。

倡設博彩基金 政府馬會各撥2%

另外，基金建議善用博彩收益設立體育產業發展基金，開拓體育盛事資金來源。目前香港沒有用於體育發展的政府博彩基金，適逢政府近日提出規範籃球博彩，基金建議政府與賽馬會協商，雙方各自從籃球和足球博彩稅收益，撥出至少2%，即約4.3億元成立體育基金。水志偉稱，數據參考新加坡體育賽金事基金，當局去年宣布未來四年預留1.65億新加坡元（即約9.52億港元）支持盛事。

基金提出兩個方案，包括由賽馬會托管的體育產業發展基金，邀請政府、馬會及業界代表出任撥款委員會；另一方案則由文體旅局負責管理，支採體育盛事。基金又指，其他地區如日韓等，都設有體育基金支持奧運會等體育賽事。

倡擴退役運動員轉型計劃至私人機構

培育產業人才方面，基金建議將「退役運動員轉型計劃」的受資助機構範圍，由學校和體育總會擴至推廣和策劃體育盛事的私人機構。現行計劃下，資助機構聘請退役運動員任全職崗位，基金建議當局可提供補貼和配業，鼓勵體育總會和私人機構聘請退役運動員從事短期工作或兼職，讓其同時兼顧其他職業發展。另外，基金建議善用本地及內地賽事推動人才發展，為本地學生增加實踐機會。