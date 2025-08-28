今日新聞8分鐘｜二手書店疑爭客巴籍男罵警｜父欠200萬疑殺子自殺

有片｜觀塘道天橋私家車起火 濃煙席捲半空 上天橋支路一度封閉

觀塘道天橋有車輛起火。今日（27日）下午4時22分，警方接獲一名男子報案，指其駕駛的私家車於觀塘道天橋失事自炒，隨後起火，冒出大量濃煙。消防奉召到場，動用一條消防喉轆及一隊煙帽隊灌救。

經消防初步調查所得，起火原因無可疑，懷疑引擎過熱引致。讀者提供影片可見，觀塘道天橋上有濃煙席捲半空，涉事私家車陷入火海，火光熊熊。

屯門鳴琴路49歲男踩滑板車落天橋 撞壆昏迷送院 留醫2日不治

本周日（24日）下午1時17分，一名49歲鄭姓男子懷疑在屯門鳴琴路95號對開，踏滑板車從行人天橋落斜，鄭男意外撞到連接天橋及單車徑的石壆，然後向前跌倒，途人見狀報警。鄭男昏迷不醒，由救護車送往屯門醫院接受搶救，一度回復清醒，情況當時危殆，留醫至本周二（26日）晚上7時48分終告不治。

據了解，鄭妻事發時在後方位置步行陪同丈夫，警員檢走涉事滑板車跟進。

亦園路謀殺｜私煙拆家遭殺害 警方押犯重組 疑犯揮刀斬人形公仔

51歲私煙拆家本周一（25日）被發現頭部受傷遭棄屍洪水橋亦園路橋底。警方先後拘捕13名男女，其中兩男女被暫控合共一項「協助罪犯」罪，今日（28日）在粉嶺裁判法院提堂，另外11人分別保釋及扣留調查中。警方今日中午押解其中一名疑犯到洪水橋新生村等地點重組案情。其中在新生村現場，疑犯揮刀斬人形公仔。

葵涌廣場二手書店疑爭客警方介入 銷售員辱罵警員涉擾亂秩序被捕

葵涌發生警民衝突事件，一名男子疑涉辱罵警員被捕。據了解，周三（27日）下午4時許，葵涌廣場2樓一間二手書店一名銷售員疑因爭奪顧客問題，與鄰近店舖的職員發生爭執。事件擾攘至警方介入調停，惟警員到場時，據報該名男銷售員情緒激動，以及不合作，導致警員須啟動隨身攝錄機拍下過程，該銷售員隨後被捕，事件中沒有人受傷。據悉，被捕男子22歲，為巴基斯坦籍人士，持有本港身份證。

警方表示，案發時間為27日下午4時14分。警員接報到場後，被捕男子拒絕合作，警員作出多次警告，經初步調查以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」罪名，將該名22歲外籍男子拘捕。案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。

油麻地倫常命案｜父投資失利欠債200萬 疑殺兩子女後𠝹頸尋死

油麻地發生倫常命案。今日（27日）下午3時15分，一名女子報案，指收到補習中心電話稱其8歲兒子缺席，她擔心其丈夫及兒女安危，故報警求助。人員接報趕至金華大廈的涉事單位，消防趕抵破門入內，發現男子受傷浴血，與8歲兒子和3歲女兒均昏迷在寓所內，遂將男子送往伊利沙伯醫院、兩名小童送往廣華醫院搶救，惟兩名小童最終不治，父親留醫情況危殆。案件列作謀殺及企圖自殺。

警方今晚交代案件詳情，指涉案父親投資失利欠債200多萬元，懷疑他殺害子女後用刀𠝹頸企圖自殺，但確實犯案動機和兩名小童死因仍有待進一步調查。

警國安處帶走林千淦父親到警署助查 林父：斷絕父子關係

警方國安處於7月25日懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」的人士，包括袁弓夷、何良懋及錢寶芬等人，涉嫌干犯《香港國安法》下的「顛覆國家政權罪」。消息指，國安處人員今早（28日）將林千淦的父親，帶到大埔警署協助調查，至中午12時許離開，期間他向傳媒表示：「我同佢（林千淦）斷絕父子關係。」

尖沙咀海港城$5萬法國Invader藝術品被盜 警查CCTV拘兩外籍男女

警方昨日（26日）上午接獲尖沙咀廣東道海港城商場負責人報案，指周一（25日）下午發現一幅位於商場內、價值約5萬元的藝術作品不翼而飛，翻查商場閉路電視後，懷疑兩名外籍男女於同日上午盜去該藝術品。

油尖警區刑事調查隊第三隊人員接手調查，經翻查大量閉路電視，鎖定兩名疑犯身份，昨日下午以涉嫌「盜竊」拘捕一名40歲愛爾蘭籍男子及一名32歲菲律賓籍女子。被捕人現正被扣留調查。行動中，人員檢獲被盜去的藝術品及被捕人犯案時身穿的衣物。據悉，有人報稱為收藏藝術品而犯案。

有片｜啟德郵輪碼頭跨部門大型反恐演習 全程直擊制服極端份子

跨部門反恐專責組（反恐專責組）今日（28日）在啟德郵輪碼頭，舉行「三層防範機制」成立後的首個大型跨部門反恐演習，代號「勇光」，以強化跨部門反恐專責組與各部門處理反恐情報及應對恐襲事件的應變能力，同時提高公眾對反恐工作的認知。

演習長30分鐘，模擬極端分子計劃乘搭郵輪到香港啟德郵輪碼頭進行恐怖活動，於計劃被識破後隨即發動襲擊，並留下一可疑爆炸裝置。另一方面，部分極端分子劫持了一艘客船以乘客作為人質，期間客船起火且有人墮海。

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，參與及籌備演習涉多個部門，人數500人，為歷次以來人數最多。今日演習暢順，行政長官亦責成部門進行事後檢討工作，務求反恐準備盡善盡美。是次演習有200名公眾參與，日後希望開放予更多公眾參與。他又指，本港恐怖主義威脅維持中度，隨國際形勢愈來愈複雜，香港不容掉以輕心，需做好反恐防範工作，之後會再適時選擇地點進行演習，並增加參與部門，加強整體反恐能力。

閱兵記者會│金正恩及普京等26位外國國家元首和政府首腦出席

8月28日上午，中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動舉辦第一場記者招待會。外交部部長助理洪磊表示，應國家主席習近平邀請，26名外國元首及政府首腦將赴華出席活動，包括俄羅斯總統普京、北韓最高領導人金正恩等。