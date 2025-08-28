中環結志街嘉咸市集新鮮糧食店牛肉違規含二氧化硫

食物環境衞生署食物安全中心今晚(28日）公布，中環結志街一新鮮糧食店一個新鮮牛肉樣本檢出防腐劑二氧化硫，正跟進事件。涉事店舖為結志街23號嘉咸市集H18 Conet地下9號舖。



根據《食物內防腐劑規例》，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。食物安全中心發言人說表示，中心透過恆常食物監測計劃，從中環結志街一新鮮糧食店檢取該新鮮牛肉樣本進行化驗。結果顯示，樣本含百萬分之九十一（91ppm）的二氧化硫，正與涉事新鮮糧食店跟進有關違規事項。

中心指出，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。

二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫；不過對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類；市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，同時需注意均衡飲食，因為偏食可引致營養不良或攝取過多的化學物。