亦園路謀殺｜3男被控串謀謀殺　另2男1女涉供住宿及金錢等亦被控

洪水橋亦園路日前發現一名51歲男子伏屍橋底，警方事後拘捕多人疑與案件有關，其中三男被控串謀謀殺罪，另兩男一女被控協助罪犯。該5男1女今（29日）被解至粉嶺裁判法院提堂，全部暫毋須答辯。署理主任裁判官香淑嫻把案押後至11月21日再訊，以讓警方作進一步調查，包括檢取和分析閉路電視片段及電話。三名被控協助罪犯的被告獲准以1千至1萬元保釋，三名被控串謀謀殺的被告則還押看管。



6名被告分別為楊友填（48歲，商人）、黃志賢（35歲，無業）、張傳威（35歲，無業）、吳偉鵬（65歲，無業）、黎曉琳（女，25歲，保險從業員）和李林（27歲，商人）。

男死者曾彭山的屍體在洪水橋底被發在躺在一部七人車旁。（蔡正邦攝）

洪水橋男子伏屍橋底，機動部隊到場搜證。（蔡正邦攝）

洪水橋男子伏屍橋底，仵工到場將屍體移送殮房。（蔡正邦攝）

首三被告被控串謀謀殺

首三名被告楊友填、黃志賢，及張傳威，被控1項串謀謀殺罪，指他們於2025年8月25日，在香港與葉俊霆及其他不知名人士，串謀謀殺男子曾彭山(51歲)。

餘下3人涉向疑犯提供食宿及金錢

第四至第六被告各被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，其中第四被告吳偉鵬被控於同月25日，在東涌滿東邨滿順樓（第2座）某室，知悉或相信首被告楊友填及次被告黃志賢，該串謀謀殺或另一可逮捕罪行有罪，向他們提供住所匿藏，而意圖妨礙拘捕或檢椌該人。

第五被告黎曉琳則被控於同月26日，在東涌喜來登酒店某房向首被告楊友填及次被告黃志賢提供膳食。

第六被告李林被控於同月27日，知悉或相信男子葉俊霆與謀殺罪或另一可逮捕罪行有關，在荃灣荃貴街休憩處向葉俊霆提供金錢以協助他逃走，而意圖妨礙拘捕或檢椌該人。

提供協助被告准1千至1萬元保釋

控方不反對讓第四至第六被告保釋，香官准第四被告以1000元保釋，第五和第六被告則准以10000元保釋。此外，他們在保釋期間不准離港和每天到警署報到。第二被告曾申請保釋，但遭香官拒絕。

案件編號：FLCC1857/2025