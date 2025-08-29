校長燒肉半月內執元朗觀塘兩店　只餘大埔　曾以「反攻深圳」宣傳

連鎖燒肉餐廳「校長燒肉日韓料理」（校長燒肉）去年中以「反攻深圳」作宣傳，推出優惠套餐吸引顧客留港消費。不過，繼元朗店早前宣布將於後日（31日）最後營業後，其觀塘分店亦宣布由於租約期滿，將於下月14日最後營業。兩店結業後，「校長燒肉」只餘下大埔分店，有網民感可惜，亦有人形容料不到：「上次食下午都差不多爆（棚）呀。」



「校長燒肉」宣布觀塘分店由於租約期滿，最後營業日子為下月14日。（OpenRice截圖）

校長燒肉觀塘店在社交平台Facebook發文指，觀塘分店由於租約期滿，最後營業日子為9月14日，並提醒顧客日後可到大埔分店，並感謝客人多年來一直支持。

港人北上深圳消費成風，連鎖燒肉店「校長燒肉」就曾推出$88放題優惠吸引食客，揚言要「反攻深圳」。（資料圖片/黃浩謙攝）

校長燒肉以平價燒肉放題聞名，為應對港人北上消費熱潮，去年推出「反攻深圳」優惠活動，一度88元起即可享用兩小時無限量燒肉與火鍋。「校長燒肉」荃灣分店去年9月結業，元朗店亦於本月4日宣布因租約期滿結束營運，8月31日為最後營業日子。