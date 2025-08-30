深仔記將軍澳店逃離結業魔咒　10月搬對面舖　老闆︰全靠街坊支持

老牌麵店「深仔記」位於將軍澳中心分店，上月貼出通告稱「業績超然」，但多次與業主（即新鴻基地產）商議續租無果，即使表明自願加租仍遭到拒絕，被迫在8月下旬結業，有關消息引起不少關注。事隔個多月，距離原本告別食客的日子前，事情竟然峰迴路轉，深仔記近日貼出喬遷告示，公布將搬至同商場對面的133號舖，最快今年10月份以「全新形象」開張。消息一傳出，即惹人揣測該店老闆莫非與業主「大和解」？



深仔記老闆李文達今日（30日）回應《香港01》指，衷心感謝市民的支持，「全靠各位街坊同顧客支持，先令我哋深仔記能夠順利繼續喺商場同大家見面。」



深水記創立於1983年，已紥根香港42年，近年成為小紅書網紅店。（資料圖片／林子慰攝）

深仔記7月14日貼出告示，稱該店「業績超然」，但多次與新鴻基地產商議續租無果。（資料圖片／林子慰攝）

深仔記店內滿座，店外亦有約10人等候入座。（資料圖片／林子慰攝）

上月公布「業績超然」 惟自願加租續約遭業主拒絕

深仔記將軍澳中心店7月14日貼出告示，稱該店「業績超然」，但多次與業主（即新鴻基地產）商議續租無果，即使表明自願加租，惟仍然遭到業主拒絕，只能在8月下旬結業，顧客日後可到另外4間店繼續享用美食。當時不少街坊感到愕然及不解，呼籲業主支持本地老牌食肆。

深仔記貼出喬遷啟示，公布將搬至對面的133號舖。（網上圖片）

133號舖位已貼上即將開幕的告示，上手為台灣過江龍老媽拌麵。（網上圖片）

搬往同商場對面舖位 最快今年10月全新形象開張

不過事隔一個半月峰迴路轉，深仔記近日貼出喬遷啟示，公布將搬至對面的133號舖，最快今年10月以「全新形象」與街坊見面。至於133號舖位已貼上即將開幕的告示，上手為台灣過江龍「老媽拌麵」。深仔記得以在原商場繼續營運的消息在網上社交平台傳出後，獲不少街坊留言讚好，亦令不少人揣測該店老闆是否與業主「大和解」。

深仔記負責人李文達。（資料圖片／蘇煒然攝）

深仔記負責人︰全靠街坊顧客支持先能夠繼續同大家見面

深仔記負責人李文達回應《香港01》指，「全靠各位街坊同顧客支持，先令我哋深仔記能夠順利繼續喺商場同大家見面。真心多謝每一位出過力嘅朋友，你哋嘅支持真係好重要。 我哋一定會繼續努力，做到更好！新舖開張嘅時候，有時間來坐坐。」

深仔記去年9月反攻深圳，在羅湖東門一帶開設內地首店。（資料圖片／蘇煒然攝）

深仔記創立42年 去年9月首次北上深圳開店

翻查資料，深仔記創立於1983年，將軍澳中心店在疫情前的2019年開業。目前深仔記全線共有5間店，其中4間位於油麻地砵蘭街、尖沙咀亞士歷道、尖沙咀赫德道及元朗建業街，餘下一間位於深圳老街東門，在去年9月開幕。