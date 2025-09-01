今日新聞8分鐘｜P牌督察車禍獲判社服令｜兩醫生涉洩病人料被捕

有片｜荃錦公路兩電單車攔腰猛撼 2鐵騎士浴血倒地 七旬翁昏迷

八鄉荃錦公路發生嚴重車禍。今日（31日）下午5時27分，據報兩輛電單車沿荃錦公路行駛；途至近諾森伯僑路、雷公田村附近時相撞。意外中，姓鄧（22歲）鐵騎士腳部受傷，幸仍清醒；惟另一名姓廖（71歲）鐵騎士多處受傷，陷入昏迷，兩人均由救護車送往屯門醫院。

據了解，當時廖翁上斜往荃灣方向行駛、鄧男則沿對面線往元朗方向行駛。現場所見，兩人均受傷倒地，身旁遺有大灘血跡；兩輛涉事電單車均嚴重損毀，零件散落一地。網上流傳事發一刻的車cam片段，可見其中一輛涉事電單車上斜時，對面線另一輛電單車突然右轉越線擬入小路，上斜電單車猝不及防，攔腰撼向對方。警方正調查車禍起因。

藝人葛民輝乘朋友私家車灣仔遇車禍無恙 另一車冒煙漏油司機輕傷

灣仔發生兩車相撞意外，一人受傷送院。藝人葛民輝為其中一車的乘客，所幸無恙。

父疑憂兩女留院情緒激動 致電老師預告斬人 涉藏攻擊性武器被捕

一名56歲父親懷疑擔憂兩名留院女兒，致電女兒的老師透露會買刀斬人，老師聞言報警。警方接報後於元朗合益路與大棠路交界發現該名男子，並在其電單車上檢獲6瓶鹽酸及一把廚房刀，隨即以「在公眾場所管有攻擊性武器」將其拘捕。

將軍澳醫院泄病人資料案兩名醫生被捕 一人被令停職 一人已請辭

將軍澳醫院疑發生涉及「白色巨塔」式內部權鬥，院方周日（8月31日）晚公布一宗員工涉嫌違規違法，未經授權閱覽及泄露病人資料的個案。將軍澳醫院行政總監袁家兒今聯同警務處東九龍總區刑事總部 (行動) 警司黃奕隆會見傳媒交代事件。黃奕隆稱，警方昨日拘捕兩名涉案醫生，兩人仍正被扣留。袁家兒稱，事件涉及一名副顧問醫生及一名顧問醫生，前者已停職，後者則早前已向院方請辭。

據悉，事件涉及一名末期胰臟癌女病人今年2月在將軍澳醫院接受內窺鏡超聲波穿刺手術後離世，其兒子其後收到匿名電話及多封署名「有心人」信件，並提供其母住院及其他病人多份詳細病歷，向操刀醫生提出多項指控。

P牌督察看錯燈重創女途人 獲助理署長等求情 判社服令拭淚

警務男督察，剛考獲車牌3個月，持「P牌」駛其私家車回家時，聲稱在思考案件，把行人過路綠燈看成交通燈照開車，從而撞向的士並輾轉撞到一名正在等巴士的女途人，女途人當場門牙飛脫，下身亦重創須截肢及出現「長短腳」。督察堅稱只是不小心，經審訊後被裁定危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪成，求情一再要求判緩刑，亦呈上助理署長信函要求輕判。法官黃國輝早前為被告索取社會服務令報告，案件今（1日）於區域法院判刑，暫委法官黃國輝接納被告有極大悔意，認為判處社會服務令合適，判被告法定最高時數的240小時社會服務令、停牌2年及須自費參與駕駛改進課程。被告聞判在犯人欄拭淚。

陝西逃犯醉駕撞車逃逸 被捕後向警員叫囂：老子記住你們了

陜西榆林一名逃犯醉駕撞車逃逸，被警方拘捕後，更叫囂自己是網紅，出言恐嚇警方「老子記住你們，5年以後，我認得你了，銬子給我戴上」。

上合峰會｜習近平宣布對成員國三年增撥百億貸款 獎學金名額翻倍

中國國家主席習近平周一（1日）在天津主持上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議，期間發表重要講話，宣布中方將向成員會實施100個「小而美」民生項目，提供20億元人民幣無償援助，未來3年對銀行聯合成員新增發放100億元人民幣貸款，並在明年起將專項獎學金翻一倍。

79歲翁為相親極粗暴篡改回鄉證｢年輕10年｣ 與對象羅湖過關被查獲

國家移民管理局近日公布羅湖口岸發生一宗離奇案件，一名持回鄉證（港澳居民來往內地通行證）的79歲老翁相親後為了隱藏自己真實年齡，竟然用最原始粗暴的手法篡改回鄉證上的出生年份，他與相親對象「翠花」過關來港時當場被查獲。

華富邨隔6年復辦盂蘭勝會 道士天井破地獄 居民指鬼故多求安心

【盂蘭節／盂蘭勝會／盂蘭盆節／中國鬼節／七月鬼節／中元節】南區的華富邨今日（31日）舉行「華富上邨乙巳年盂蘭勝會」，是該屋邨自2019年後首度復辦。儀式在三座大廈舉行，祭台、高4米的「大士爺」矗立其中，道長展示震撼「破地獄」儀式，居民上香祭祀無主孤魂。