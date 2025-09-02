將軍澳醫院泄密案　病人組織嘆醫護難敢言　醫局處理事故保守種禍

將軍澳醫院有醫生泄露病人資料，疑「篤灰」向術後死亡病人的家屬寄出匿名信，指控另一醫生手術失誤。香港病人政策連線主席林志釉今早（2日）接受電台節目訪問，認為這是「醫管局種下嘅禍根」，因醫管局過去一旦遇有嚴重醫療事故，態度都很保守，而且不會即時通報，令人覺得當局不想處理。林志釉引述李夏茵新上任醫管局行政總裁時曾說要建立敢言文化，但要重獲市民信心，仍有很漫長的路要走。



將軍澳醫院（資料圖片/羅國輝攝）

林志釉嘆建敢言文化漫長：（局方）都唔敢言又點要求下屬敢言呢？

林志釉在港台節目《千禧年代》中表示，事件發生後，醫院的解說似乎有「羅生門」的情況，涉事家屬在接收訊息時會有混亂，而且單靠醫院解說未必令能市民了解事件，事件繼續發酵下去亦不是好事。他又指李夏茵新上任醫管局行政總裁時，提出要建立敢言文化，但令人感覺只是「講出口」，而沒有實行。

他表示，今次事件可說是「醫管局本身種下嘅禍根」，因為當局在面對嚴重醫療事故時，都很保守，亦很遲通報，令人感覺醫管局並不想公布事故，「自己都唔敢言，又點能夠要求下屬敢言呢？」

香港病人政策連線主席林志釉。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

至於今次事件，林志釉認為家屬可循以下方法求助，一是向醫委會舉報，可了解醫生有否犯錯；二是透過醫管局的兩重機制投訴，但他指不可有太大期望；最後是求助於死因庭，將所有資料、證據在法庭上公開，死者家屬便可以了解事件。

將軍澳醫院醫院管治委員會成員、醫療衞生界立法會議員林哲玄在同一節目中表示，醫院有通報機制，如果醫生認為會影響或危害病人，可向醫院舉報。至於今次事件，被捕醫生疑似為「吹哨者」，他認為「吹哨」的定義是，帶有伸張正義、保護市民的目的去披露官方不公開的資料，但涉事醫生在向病人寄匿名信時「擺好多自己嘅判斷」，屬於指控和判斷，而不是基於事實。

將軍澳醫院醫院管治委員會成員、醫療衞生界立法會議員林哲玄。（資料圖片/黃浩謙攝）

他又指，醫院每個部門會就嚴重個案開會，如醫生認為其他醫生有問題，應該告知對方的上司，直接向病人指控醫生，「係咪好奇怪呢？」林哲玄續說，醫院有舉報機制，而且是常用機制，認為醫生應透過機制提出意見，而不是直接聯絡病人家屬，影響醫患關係。

主刀醫生曾認失誤 林哲玄指未必客觀：可能個心唔舒服下覺得自己錯

被指控的洪姓醫生曾在一段錄音中承認自己有失誤，林哲玄認為因醫生與病人是同行關係，醫生在過程中會加入自己感受，與病人家屬溝通時會有感情投入，可能「心唔舒服」下覺得自己有錯，或認為自己可以做得更好，但未必好客觀；亦不應因醫生的片面之詞便判斷他有沒有犯錯。