將軍澳醫院泄密｜團隊「爭」數據成導火線?　病人死因謎團須查清

將軍澳醫院近日發生泄露手術後死亡病人個人資料事件，一名副顧問醫生及一名前顧問醫生被捕。綜合多方消息，這座「白色巨塔」權鬥內幕是被捕兩名男醫生及該次手術主刀女醫生，都同樣合符進行「內視鏡超聲波穿刺手術治療」資格，但份屬兩個團隊，兩團隊為爭取此新手術研究數據，早出現「爭做手術」局面，故此院方安排兩名顧問級別醫生審批哪一團隊可做手術。



即便是否權鬥，觸發事件走到公眾眼前是確確實實有一宗病人接受「內視鏡超聲波穿刺手術」後嚴重內出血並死亡個案。將軍澳醫院行政總監袁家兒亦承認主刀女醫生曾承認事故涉及自己個人失誤，後遭上級糾正為「已知併發症」。立法會議員陳凱欣認為，醫管局或醫院有責任將醫生在會議裏面講的內容，向家屬釐清；又建議若家屬對院方的說法有疑慮，院方可以考慮找第三方的專家，就今次事件做調查。



將軍澳醫院一名末期胰臟癌女病人今年2月接受手術後離世，及後其兒子收到匿名電話及信件，包含該病人及其他病人的醫院內部文件，指控操刀的洪醫生有醫療疏忽。（羅國輝攝）

一名60多歲末期胰臟癌女病人今年2月突然吐血，急送將軍澳醫院。姓洪副顧問醫生為她進行「內視鏡超聲波穿刺手術治療」，豈料病人術後死亡。其子一個月後收到匿名電話，指其母之死是一件嚴重醫療事故，指「類似事故在涉事洪XX醫生操刀下已多次出現」，呼籲他向醫務委員會舉報；其後更提供限制取的閱的病人資料，更指導如何投訴。

《東張西望》8月19日至21日一連三晚播出死者兒子的投訴。早在播出前，院方已向私隱專員公署通報有資料外泄事故。自從早年發生高官病歷資料外泄事件後，醫管局加強監察取閱病人資料，誰人進入看過都有紀錄。據了解，被捕的前顧問醫生，在被召見質問為何會取閱死者資料後，即已辭職。

防方重新聘請已退休顧問醫生審批進行新式手術權利

消息人士向《香港01》透露，案中被捕的57歲姓李顧問醫生與37歲姓陳副顧問醫生，為同一團隊，而姓洪女副顧問醫生則為另一團隊，雙方皆有權進行今次事件涉及的「內視鏡超聲波引導下膽道引流術」。

據消息人士了解，該手術現時仍屬新技術，故此兩個團隊為爭取研究數據，不時「爭做手術」。雙方從未互相投訴，部門內部雖然認為關係仍屬「良性」，但亦有留意到情況，故此將審批是否進行該手術的權利，交由不屬兩個團隊的另外兩名顧問級別醫生，其中一人本身已退休，由院方特別重新聘請。

洪醫生因輪調已離開將軍澳醫院，在事件發生後，李顧問醫生離職、陳副顧問醫生停職，即部門一下子失去三位經驗的醫生，院方已因無相關人手，暫時停止進行與涉案同樣部位、同一技術的手術，內部士氣大受打擊。

消息人士又提到，今次事件披捕的李顧問醫生在行業已有三十多年經驗，資歷比部門主管、行政總監更高，「德高望重」，故醫院內部對今次事件感到驚訝。

操刀醫生曾認個人失誤後被糾正 陳凱欣：唔可以院方醫生自己講就算

針對家屬指涉事醫生曾在會面中承認有「個人失誤」，惟院方其後表示沒有問題，立法會議員陳凱欣認為，醫管局或醫院有責任將醫生在會議裏面講的內容，向家屬釐清；又建議若家屬對院方的說法有疑慮，院方可以考慮找第三方的專家，就今次事件做調查，「唔可以將軍澳醫院嘅醫生自己講就算」，又強調指出死因庭只會裁定死因，「唔會裁定佢係咪死於醫療事故」。