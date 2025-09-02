將軍澳醫院泄病人資料案　兩被捕醫生准保釋　本月下旬向警方報到

將軍澳醫院有醫生涉嫌泄露病人資料，疑「篤灰」指控另一醫生手術失誤，警方前日（8月31日）以「不誠實取用電腦」等罪，拘捕將軍澳醫院一名副顧問醫生及一名前顧問醫生。警方今日（2日）指兩名被捕人士已獲准保釋候查，本月下旬須向警方報到。



警務處東九龍總區刑事總部 (行動) 警司黃奕隆周一（1日）見傳媒時指，警方是於上月27日接獲將軍澳醫院報告，報稱有醫院員工在未經授權情況下，進入醫管局臨床醫護系統，閱覽病人的個人資料，並在未有授權的情況下將載有其他病人的內部文件，交予第三方。

案件交由東九龍總區刑事總部調查，在審視相關證據後，警方前日分別在火岸及何文田區以有犯罪或不誠實意圖取用電腦罪，拘捕兩名分別為35歲及57歲的將軍澳醫院醫生；在拘捕過程中，已檢取相關電腦及電子器材作進一步調查。將軍澳醫院行政總監袁家兒當時指，事件涉及將軍澳醫院一名副顧問醫生及一名顧問醫生，前者已停職，後者已辭職。