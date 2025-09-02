8男女涉放炸彈　陪審團再翻聽部份證供　退庭兩天未有裁決

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，陪審團昨日開始退庭商議，未有裁決。他們今（2日）在高等法院商議踏入第二天的商議，並提出多項問題，包括什麼是控罪中所指的「身體嚴重傷害」和「對財產造成嚴重損害」。法官向陪審團解釋，法例沒有「紅線」，列明什麼屬「嚴重」的程度，都是由陪審團決定。



陪審團今午再要求聽取部份證供，至退庭商議約8小時，仍未有裁決。陪審團向法官表示，希望可以繼續商議。法官感謝陪審團的投入，但指此做法並不合適，把明天提早至8時45分開始讓陪審團開始討論，並稱若有需要，會讓陪審團商議至晚上8時。案件明續。



陪審團提出6條問題

7女2男組成的陪審團早上提出6條問題，包括要求再次解釋串謀對訂明標的之爆炸罪，和串謀導致爆炸罪；兩罪的分別；控罪中「身體嚴重傷害」、「對財產造成嚴重損害」等的意思。

警方調查時，在兩個於大角咀宏創方單位內發現大量化學物品，並疑想用來製造殺傷力強的炸藥。(警方提供圖片)

案件涉及的明愛醫院急症室的爆炸，令廁所部份裝置被破壞成碎片。(資料圖片)

在羅湖站的爆炸出現很大煙霧。(資料圖片)

官再講述兩爆炸罪的控罪元素

法官陳仲衡再講述兩罪的控罪元素，又指串謀對訂明標的之爆炸罪，涉及犯案者有意圖導致他人死亡，或遭受身體嚴重傷害，而爆炸品本身有能力導致死亡、身體嚴重傷害或重大物質損害。至於串謀導致爆炸罪，則涉及犯案者有意圖藉任何爆炸品導致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。法官指，「相當可能」並非等同「一定會」。

須考慮意圖而非動機

法官又指，陪審團要考慮的是意圖，而不是動機，並舉例解釋兩者的分別。法官指若「為父報仇」而殺人，「為父報仇」是動機，而殺死仇家才是意圖。而在本案中，要求封關、醫護罷工不是意圖。

嚴重定義在法例上無紅線

至於控罪中所指「身體嚴重傷害」和「對財產造成嚴重損害」，法官指「嚴重」是由陪審團決定。法官續解釋，燒傷、骨折等是否屬嚴重傷害，都是由陪審團決定，而法例沒有「紅線」，列明什麼是「身體嚴重傷害」。

陪審團要求重溫保安及第四被告自辯口供

此外，陪審團昨晚提出想重溫部份證供，包括宏創方保安員陳輔廸部份作供、第四被告張家俊自辯時被控方盤問時部份作供，今早庭上亦播放該些錄音。

陪審團亦要求重溫首被告自辯供詞

法庭於下午約3時半再開庭，陪審團要求重溫首被告何卓為自辯時的部份作供，庭上播放該段錄音，內容涉及何卓為辨認Telegram「無名群組」的成員。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員）。

案件編號：HCCC186/2022