8男女涉放炸彈　官籲勿受社會事件感受影響　陪審團首日未有裁決

明愛醫院男廁及羅湖火車站月台於2020年先後發生爆炸，8名男女事後被捕，其中7人被控《反恐條例》下的罪行，另一人則被控企圖製造爆炸品罪。審訊時，控方指多名被告除了涉及該兩次爆炸事件，他們亦計劃於同年3月在悼念科大生周梓樂的活動中，放置炸彈，但行動前被捕。案件今（1日）踏入160天審訊，由7男2女組成的陪審團開始在高等法院退庭商議。



法官陳仲衡今引導陪審團時指，陪審團只可以考慮法庭內的證據，不要考慮在法庭以外聽到或看到的傳媒報道或討論。法官亦提醒陪審團，不要因他們對2019、2020年社會事件的個人感受，影響裁決，強調他們要客觀分析，作出裁定。



陪審團退庭商議約6個多小時至傍晚7時許仍未有裁決，陳官押後至明天繼續商議。此外，陪審團要求聽取部份語音訊息和審訊時的部份錄音等，法官陳仲衡向陪審團表示明天會作出安排。



8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員）。

第五被告楊怡斯。(鄭子峰攝)

第六被告張琸淇。(鄭子峰攝)

第八被告周皓文只被控一項企圖製造爆炸品罪，並不涉串謀的罪名。(資料圖片)

首7被告涉串謀放爆炸品

首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，指他們於2019年11月2日至2020年3月8日在香港，一同串謀和與其他人串謀，意圖導致他人死亡或遭受身體嚴重傷害，而非法及故意向訂明標的內或針對訂明標的送遞、放置或引爆爆炸性裝置。此外，他們被控一項屬交替控罪的串謀導致爆炸罪。

次被告及第八被告另涉兩項罪名

次被告另被控一項妨礙司法公正罪，指他於2020年3月8日，向偵緝警員11632虛假地表示，他的住址是香港西營盤梅芳街24號某室。

至於第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪，指他於2020年3月7日，在牛頭角道55號利基大廈某室，企圖製造爆炸品，即一枚炸彈。

案件涉及兩次實體爆炸事件

控方案情指，2020年1月28日及2月2日，明愛醫院急症室男廁，及羅湖站月台，先後發現兩次爆炸事件，兩次均沒有人受傷，並有一個名為「九十二籤」的telegram群組承認責任，並有提過想要政府封關。警方事後鎖定部份疑與兩次爆炸事件有關的人士，並進行觀視，更懷疑他們策劃在同年3月8日在將軍澳，科大生周梓樂的悼念會上，於一個假石碑內放置更大型的爆炸品。警方於同年3月7日晚採取行動拘捕多人，最後8日並無爆炸事件發生。警方最後起訴這8名被告上述罪名。

3名原獲保釋的被告被取消擔保

第五被告楊怡斯、第六被告張琸淇和第八被告周皓文原獲保釋，法官在陪審團退庭後，取消了他們的保釋，直至陪審團作出裁決為止。

案件編號：HCCC186/2022