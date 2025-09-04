觀塘法院旁商業地擬改劃建私樓　供1440伙並研設護老院等社福設施

財政司司長陳茂波年初發表《財政預算案》時宣布，來年停售商業用地，研究將部分商業用地改劃作住宅用途。規劃署及土木工程拓展署向觀塘區議會提交文件，擬議將位於茶果嶺道、原本預留作發展商業樓宇的「商業」地帶用地，轉用作房屋發展。該地盤面積預定約0.96公頃，擬議總地積比率為「住用7.5倍」及「非住用1.5倍」，樓宇高度限制為「不高於主水平基準上140米」，料可興建1,440伙、容納約3,744名住戶。



毗鄰觀塘法院的茶果嶺道商業用地，擬議改劃作興建私樓用途。圖為該用地航攝圖片。（觀塘區議會文件圖片）

已進行一系列技術評估

規劃署及土木工程拓展署提交文件，擬議修訂《茶果嶺、油塘、鯉魚門分區計劃大綱核准圖編號S/K15/27》。文件顯示，該幅茶果嶺道「商業」地帶用地毗鄰觀塘法院。署方表示，該用地現時用作臨時公眾停車場，以及渠務署的存料及工務用地。

為配合轉用作房屋發展，建議用地由「商業」地帶改劃為「住宅（甲類）10」地帶（修訂項目Ａ），並研擬於用地提供的社會福利設施，包括：長期護理院、智障人士輔助宿舍，以及為精神復元人士照顧者而設的家長╱親屬資源中心。

署方表示，已對該用地擬議轉作私營房屋進行一系列技術評估，根據工程可行性研究，預期上述發展計劃不會對附近地區的交通及運輸、環境、排污、排水、供水、視覺、景觀及空氣流通等方面帶來無法克服的技術問題。

另兩個項目用地改劃

另外，署方擬議的修訂還涉及兩個項目，包括因應城規會轄下的都會規劃小組委員會於2023年9月22日部份同意、位於茶果嶺道428號的榮山工業大廈用地，由「綜合發展區」地帶的土地改劃為「商業（1）」地帶，以便榮山工業大廈重建作商業╱辦公室發展。

另一幅為位於油塘崇信街、已落成的私人住宅發展用地（即蔚藍東岸），建議把該用地由「綜合發展區（5）」地帶改劃為「住宅（甲類）11」地帶，發展限制與「綜合發展區」相若，包括最大住用及非住用樓面面積的限制，分別修訂為44,750平方米及7,900平方米（相等於總地積比率5倍），而最高建築物高度限制則維持為主水平基準上80米及100米，和闢設公眾海濱長廊和公眾停車場。