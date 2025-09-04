網約車規管｜車齡上限12年 載客服務期間需貼上指定標識
撰文：林子慰
出版：更新：
網約車框架條例明日（5日）刊憲，政府今日（4日）公布有關草案，設車齡上限，最多12年，「超齡」便不可再作網約車。另外，網約車車輛須在載客期間，於指定位置展示標識，保障乘客安全。不過，市民關注的網約車牌數量則未公布，將在2026年上半年時才決定。
網約車框架條例明日（5日）刊憲，並將於下星期三（10日）於立法會首讀及二讀，政府今日（4日）公布有關草案。根據網約車規管草案，政府對網約車營運平台、司機與車輛分別發牌規管。其中網約車車齡為12年，車輛製造日期不可早於申請或續領牌照時的日子12年，即一輛全新的私家車最多可做12年網約車。
文件指出，調整參考內地和海外不同地區的要求， 在安全為本的前設下，增加彈性 ，讓更多有意參與提供網約車服務的私家車符合申請資格。
另外，網約車車輛可多次續牌，當局建議網約車車輛許可證有效期為一年，如符合相關要求（例如通過車輛年檢），可獲續期不多於5年。
當局亦建議，網約車車輛須在載客服務期間，於指定位置（例如擋風玻璃）展示指定標識，保障乘客安全。
