網約車規管｜車齡上限12年　載客服務期間需貼上指定標識

網約車框架條例明日（5日）刊憲，政府今日（4日）公布有關草案，設車齡上限，最多12年，「超齡」便不可再作網約車。另外，網約車車輛須在載客期間，於指定位置展示標識，保障乘客安全。不過，市民關注的網約車牌數量則未公布，將在2026年上半年時才決定。



網約車框架條例明日（5日）刊憲，並將於下星期三（10日）於立法會首讀及二讀，政府今日（4日）公布有關草案。根據網約車規管草案，政府對網約車營運平台、司機與車輛分別發牌規管。其中網約車車齡為12年，車輛製造日期不可早於申請或續領牌照時的日子12年，即一輛全新的私家車最多可做12年網約車。

文件指出，調整參考內地和海外不同地區的要求， 在安全為本的前設下，增加彈性 ，讓更多有意參與提供網約車服務的私家車符合申請資格。

另外，網約車車輛可多次續牌，當局建議網約車車輛許可證有效期為一年，如符合相關要求（例如通過車輛年檢），可獲續期不多於5年。

當局亦建議，網約車車輛須在載客服務期間，於指定位置（例如擋風玻璃）展示指定標識，保障乘客安全。

網約車規管框架提出，平台可因應市場情況自訂車費。政府考慮就每個網約車程要求平台繳交徵費及按旗下車輛數目繳付平台牌照費。（資料圖片）

