熱氣球嘉年華｜禁載客升空　政府消息：試飛時驚爆傾側　唔係笑話

中環海濱熱氣球節今天（4日）開鑼，主辦方指控政府不批准熱氣球接載一般市民，只容許專業飛行技術人員乘坐升空。《香港01》獲悉，民航處與主辦方多次測試表現也不理想，熱氣球更曾經出現傾側；其後多次相約主辦方也未能配合提早測試，最終拖延至開幕前一日，主辦單位才能派出專家到場，再為熱氣球測試，惟測試表現令人不放心。



政府消息人士強調安全至上，外國曾發生熱氣球爆炸事故，加上中環一帶人煙稠密，必須相信民航處專業判斷，「安全理由唔批，唔係笑話」，坦言政府不想見到有任何意外。消息人士指出，即使不獲批坐熱氣球，音樂會活動仍然繼續，質疑有人想轉移視線至政府身上。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走，不過不得載客，只許工作人員升空。（梁鵬威攝）

主辦方至昨傍晚才派專家到場再測試 表現未能令政府放心

《香港01》獲悉，8月20日民航處與主辦方實地為部分小型熱氣球測試時，熱氣球曾經傾側，表現不理想，當天測試亦無包括大型熱氣球；其後，政府再提供日子相約主辦方測試，惟對方未能配合提早測試，最終拖至開幕前一天、即昨天（3日）傍晚，主辦方才能派專家到場，再為熱氣球測試，惟測試表現未能令政府放心。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。熱氣溫不得載客，盛事(亞洲)有限公司營運總監陳佩君說：「我們亦是遵循政府給我們的每一個建議，一步一步按其要求規則做，直至今天遺憾，他們無批出。」（梁鵬威攝）

政府消息人士：一旦熱氣球中環意外墜落 後果不堪設想

政府消息人士表示，中環海濱一帶人多車多，一旦熱氣球安全測試不合格，有意外墜落，後果不堪設想，強調「安全最緊要、要負責任」，即使沒有墜落事故，若熱氣球在半空不上不落，甚至傾側，令市民「嚇一嚇」，政府也不想見到。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，不過未能乘坐升空。（梁鵬威攝）

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，近距離觀賞約20個來自不同國家及地區的特色熱氣球，與維港標誌性的天際線融合。（梁鵬威攝）

「安全理由唔批，唔係國際笑話」

消息人士又說，政府不能只靠主辦方提交的文件，就批出涉及人身安全的項目，坦言「2013年埃及樂蜀熱氣球爆炸死過人」，要透過實地測試，合格才能批出項目，必須相信民航處的專業判斷，強調「安全理由唔批，唔係國際笑話」。

消息人士質疑有人想轉移視線至政府身上

消息人士表示，今次活動無獲政府贊助，「100%無出錢」，亦非旅遊盛事項目，部門只是一如既往配合主辦單位申請舉辦活動，即使不獲批坐熱氣球，音樂會活動仍然繼續，質疑有人想轉移視線至政府身上。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，近距離觀賞約20個來自不同國家及地區的特色熱氣球，晚上亮燈後又另一景致。（梁鵬威攝）