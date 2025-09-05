港深西部鐵路香港段｜政府邀業界交意向書 爭取2034年竣工
撰文：吳美松
出版：更新：
運輸及物流局與路政署今日（5日）宣布，就港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段項目，邀請業界提交意向書，以收集市場意見，為日後公開招標作準備，截止日期為10月31日中午12時。路政署已於今年年中開展項目香港段的勘查及設計工作，目標讓項目具備條件於2027年招標，爭取於2034年完成工程建設，實現港深兩地政府於2035年開通的共同目標。
運輸及物流局指出，興建港深西部鐵路有助加強大灣區基礎設施互聯互通，推動香港融入國家發展大局，並落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》；配合「一地兩檢」，預計未來從洪水橋到前海只需約15分鐘，有助構建大灣區「一小時生活圈」。此外，新鐵路亦能滿足洪水橋/厦村新發展區及周邊地區的交通需求，推動北部都會區發展。
路政署已於年中展開香港段的勘查及設計工作，包括環境影響評估及刊憲等法定程序，目標於2027年招標，2034年竣工，並隨即進行聯調聯試，實現與深圳同步於2035年開通的目標。
有意參與項目業界 約兩個月內可交意向書
為讓業界更了解項目詳情，政府早前已在深圳、廣州和香港舉行簡介會，超過160個團體參與。是次收集的意向書將涵蓋項目方案、採購及財務安排、推展時間表等，協助政府制定更完善的招標條款。
提交意向書的截止時間為今年10月31日（周五）正午12時，路政署將舉行線上簡介會，與有興趣提交意向書的業界團體交流。
港深西部鐵路全長約18.1公里，香港段長約7.3公里，由屯馬線洪水橋站西面出發，經厦村和流浮山，再跨越后海灣至前海。全線地下運行，設5個車站，車廠位於厦村。為方便乘客，將於深圳實施「一地兩檢」。
港深西部鐵路｜路政署將深粵港辦簡介會 邀業界提交意向書港深西部鐵路｜路政署展開勘查、設計、建造研究 力爭2035年通車港深西部鐵路︱勘查及設計預算3億元 由單一營運商統一營運港深西部鐵路深圳段啟動可研招標 洪水橋至前海有望15分鐘速達港深西部鐵路｜議員料前海設口岸「一地兩檢」 或增設深圳灣站港深西部鐵路｜陳美寶：增設深圳灣站 目標下半年邀請交意向書港深西部鐵路據報港鐵外 尚有至少3間公司將參與競標